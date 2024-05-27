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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بقيادة موسيماني .. أبها يهبط إلى دوري يلو

موسيماني
موسيماني

هبط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها تحت قيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني إلى دوري الدرجة الأولى السعودي “ دوري يلو” بعد الهزيمة من الحزم بهدفين لهدف في الجولة الأخيرة من منافسات دوري روشن .

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وكان الفريق الكروي بأبها في حاجة إلى تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأخيرة بدوري روشن من أجل الإبتعاد عن مراكز الهبوط، ولكنه فشل في الحفاظ على هذة الفرصة .

وتقدم أبها بالهدف الأول في المباراة عن طريق أحمد عبده جابر في الدقيقة 48 ، ثم نجح الحزم فى تسجيل هدفين بأقدام محمد بادموسي ومحمد فؤاد في الدقيقتين 58 ، 80 .

وبهذة النتيجة توقف رصيد أبها عند النقطة الـ32 في المركز السادس عشر ليهبط رسميًا إلى دوري يلو رفقة منافسه اليوم الحزم والطائى. 

وكان موسيماني قاد أبها خلال الموسم الحالى في 15 مباراة فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر 7.

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