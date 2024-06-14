إنبي: هذا اللاعب يستحق الانضمام للمنتخب.. ولدينا أفضل غرفة ملابس في مصر

أكد محمد إسماعيل، مدير الكرة في نادي إنبي أن علي فوزي، لاعب الفريق يستحق الانضمام لمنتخب مصر، مُشيرًا إلى أن المكاسب المالية من بيع اللاعبين كبيرة.



وقال محمد إسماعيل في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا يوجد فريق في مصر حاليًا ليس به لاعبًا من ناشئين إنبي".

وأضاف: "علي فوزي هو أفضل ظهير أيمن في الدوري المصري من وجهة نظري، وكنت أرى أنه يجب انضمامه لمنتخب مصر".

وتابع: "أوجه رسالة شكر للجهاز الفني الحالي لإنبي بقيادة سيد ياسين، إنهم يقدمون مجهودًا كبيرًا، ويستحقون التحية، هم يبذلون قصارى جهدهم مع الفريق".

وأكمل: "التعاقد مع سيد ياسين؟ نشكر تامر مصطفى، المدير الفني السابق للفريق، لكننا كنا نخطط للتعاقد مع سيد ياسين بعد مسيرة تامر مصطفى، حتى وإن استمر تامر مصطفى 10 مواسم مع النادي، وأبلغناه بذلك".

وأتم محمد إسماعيل تصريحاته قائلًا: "سيد ياسين يعتمد على الكرات الثابتة في التدريبات، وهذا يتم تطبيقه في المباريات، ونجحنا في تحقيق عدة انتصارات من خلال ذلك.. لا توجد غرفة خلع ملابس في مصر مثل إنبي"