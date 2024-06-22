إسرائيل تقصف مناطق في جنوب لبنان بالفوسفور الأبيض

شنت إسرائيل، اليوم السبت، عدة غارات وقصفا مدفعيا على قرى جنوب لبنان ما أسفر عن خسائر مادية.

وذكرت الوكالة الوطنية للأنباء، إن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارتين استهدفتا بلدتي راميا وخلة وردة الواقعتين في عيتا الشعب قرب الحدود اللبنانية.

واستهدف جيش الاحتلال أطراف بلدة حولا ووادي السلوقي بقذائف الفوسفور الأبيض مما تسبب باندلاع حرائق عدة.

وأوضحت أن قوات الاحتلال استهدفت أيضا محيط عمل فرق الإطفاء أثناء محاولة إخماد الحرائق.

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد حذرت في تقرير نشر هذا الشهر من استخدام إٍسرائيل لقذائف الفوسفور الأبيض في قصف جنوب لبنان.

وقالت المنظمة إن استخدام الفوسفور الأبيض من قبل إسرائيل يعرض حياة المدنيين لخطر جسيم، ويساهم في تهجيرهم.

وشن الاحتلال، السبت، غارات على مناطق تلة العزية في أطراف دير ميماس وكفركلا، كما قصف بلدة يارون بصاروخين من نوع جو – أرض.

وفي البقاع الغربي، استهدفت قوات الاحتلال سيارة عند مفترق بلدة الخيارة جنوبي لبنان.

وردًا على الاعتداءات الإسرائيلية، أعلن حزب الله استهداف مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة.

وفي بيان تال، قال حزب الله إن مقاتليه استهدفوا مستعمرة المطلة ردا على استهداف بلدة الخيام في جنوب لبنان.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن قصف حزب الله لمستعمرة المطلة أدى إلى إصابة مبان واشتعال حريق.

وتتسارع التحذيرات الدولية من مخاطر اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، والتي أشار إليها أمس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قائلاً إن شعوب المنطقة والعالم لا يمكنها تحمل أن يصبح لبنان غزة أخرى.