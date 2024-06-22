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حسن نصر الله: لمن يهمه الأمر من يفكر في الحرب معنا سيندم
الأحد 23 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المبادرة الشيوعية بقبرص: القواعد البريطانية في قبرص معقل ضد شعب فلسطين واليمن

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت المبادرة الشيوعية في قبرص، أن بلادهم تقدّم تسهيلات لإسرائيل، مع استخدام المطارات والموانئ، والتدريبات العسكرية للجيش الإسرائيلي على أراضيهم، مؤكدة: القواعد البريطانية في قبرص هي معقل ضد شعب فلسطين واليمن، سنعمل على فك ارتباط بلادنا عن المجزرة في فلسطين والتدخلات الإمبريالية وإغلاق كافة قواعد الموت وانسحاب كافة الجيوش الأجنبية.

وفي السطور التالية أبرز تصريحات المبادرة في مؤتمرها الصحفي: 

أن تصريح حسن نصر الله، قائد حزب الله اللبناني، ضد جمهورية قبرص، ليس بلا أساس للأسف، ولا ينبع من أي تعصب

 

تصريح قائد حزب الله هو نتيجة للموقف الذي اتخذته الحكومة القبرصية باستمرار، والذي وقف إلى جانب "إسرائيل" بلا تحفظ وبكل الوسائل، منذ اليوم الأول للحرب.

 

حقيقة أن القواعد البريطانية في قبرص هي معقل ضد شعب فلسطين واليمن وجميع الشعوب التي يستهدفها حلف شمال الأطلسي القاتل أمر يعرفه الجميع

 

نطالب الحكومة بوقف التعاون مع "إسرائيل"، فقبرص متورطة بشكل مباشر في مذبحة غزة

 

قبرص تقدّم تسهيلات لـ"إسرائيل"، مع استخدام المطارات والموانئ، والتدريبات العسكرية للجيش الإسرائيلي على أراضينا

 

التعاون بين "إسرائيل" وقبرص معروف ولن ينتظر المرء تصريحات قائد حزب الله ليعرف ما يحدث

 

سنعمل على فك ارتباط بلادنا عن المجزرة في فلسطين والتدخلات الإمبريالية وإغلاق كافة قواعد الموت وانسحاب كافة الجيوش الأجنبية

 

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