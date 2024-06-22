24 يونيو.. الاحتفال باليوم العالمي للمرأة السائقة

تستعد اللجنة المنظمة لسيارة العام النسائية WWCOTY للاحتفال باليوم العالمي لـ"المرأة السائقة" في 24 يونيو الجاري، وذلك من خلال لفت الانتباه إلى منظور السائقات فيما يتعلق بالسلوك. وبحسب دراسة استقصائية أجرتها مؤخرا اللجنة المنظمة لسيارة العام النسائية WWCOTY، فإن ما مجموعه 78 في المائة من النساء السائقات يعتبرن العدوان على الطرق مشكلة خطيرة.

وأظهر استطلاع أجرته المجلة التشيكية على الإنترنت Zena v aute.cz للسائقات بـ 1485 سائقة من جميع أنحاء العالم عبر الإنترنت أن 78 في المائة من النساء السائقات يعتبرن العدوان على الطرق مشكلة خطيرة وأن 69 في المائة من المستجيبين يعتقدون أن السلوك العدواني على الطرق آخذ في الازدياد.

وقد تم إجراء الاستطلاع خلال شهر مايو 2024 في 20 دولة حول العالم (أستراليا والنمسا وبلجيكا وكولومبيا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا والهند وإيطاليا ونيوزيلندا وباكستان وبولندا وصربيا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية). كان المستشار الخبير للاستطلاع هو Platforma Vize0.

"من خلال استبيان قمنا بتحليل شعور السائقات ، وما يخشينه ، وكيف يتصرفن خلف عجلة القيادة ، وعلى الطرق. نتائج الاستطلاع رائعة" ، كما تقول سابينا كفاسوفا - لجنة تحكيم جمهورية التشيك ورئيسة تحرير مجلة Zena v aute.cz ، قائدة الاستطلاع.

مخاوف أثناء القيادة

ما الذي تخشاه السائقات عند القيادة؟ وفقا للدراسة ، هناك ثلاثة مواضيع رئيسية حول هذه السائقات اللواتي لديهن مخاوف بشأنه: السائقين العدوانيين (22٪) ، والحوادث (20٪) والقيادة في حالة ضعف الرؤية (20٪) ، يليها الانزلاق (13٪) والاصطدام بالحيوانات (9٪). حوالي 16٪ ممن تمت مقابلتهم يعتقدون أن هناك ما يدعو للقلق.

ومن المثير للاهتمام أن ننظر إلى الإجابات التي تختلف من بلد إلى آخر. على سبيل المثال، كان السائقون العدوانيون مصدر قلق رئيسي أثناء القيادة في الغالب من قبل المشاركين من الولايات المتحدة الأمريكية (82٪) وإسبانيا (31٪) وبولندا (38٪). تم تمثيل الحوادث كخوف رئيسي في الإجابات من إيطاليا (51٪) وبولندا (35٪) وألمانيا (31٪). القيادة في الرؤية المنخفضة هي موضوع قلق رئيسي للسائقات من المملكة المتحدة (52٪) وألمانيا (50٪) وبولندا (20٪).

وكشف الاستطلاع أن 78 في المائة من النساء السائقات يعتبرن العدوان على الطرق مشكلة خطيرة وأن 69 في المائة من المستجيبين يعتقدون أن السلوك العدواني على الطرق آخذ في الازدياد.

وقد صرحت سابينا كفاسوفا ، وهي منظمة استطلاع وعضو في لجنة تحكيم WWCOTY ، أن غالبية النساء السائقات في جميع أنحاء العالم يواجهن بشكل متقطع (55٪) سلوكا عدوانيا على الطرق. يواجه 25٪ فقط من المستجيبين سلوكا عدوانيا كل يوم ، و 20٪ عدة مرات في الأسبوع.