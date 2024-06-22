تشكيل تركيا الرسمي أمام البرتغال بـ يورو 2024

أعلن الجهاز الفني للمنتخب التركي الأول لكرة القدم عن تشكيل مباراة البرتغال، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ويتصدر المنتخب التركي المجموعة التي تضم "البرتغال والتشيك وجورجيا" برصيد بثلاث نقاط، فيما يأتي نظيره البرتغالي وصيفًا برصيد ثلاث نقاط أيضًا.

وجاءت المباريات التي لُعبت خلال الفترة السابقة من منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" مثيرة وحماسية، بعدما نجحت ألمانيا في استضافة هذه النسخة من اليورو.

تشكيل تركيا أمام البرتغال

حراسة المرمى: ألتاي بايندير.

خط الدفاع: فيردي كاديوجلو، عبد الكريم بردكجي، سامت أكايدين، زكي شيليك.

خط الوسط: هاكان تشالهان أوغلو، أيهان، يونس أكجون، أوركون كوكو، محمد كريم أكتوركوجلو.

خط الهجوم: باريس ألبيريلماز.

وكان المنتخب التركي قد حقق الفوز في الجولة الأولى أمام جورجيا بنتيجة 3-1، والبرتغال تغلبت على التشيك بهدفين لهدف.

فيما انتهت مباراة التشيك أمام جورجيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، حيث يحتل المنتخب التشيكي المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطة واحدة، بينما تأتي جورجيا في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.