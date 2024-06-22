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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تظاهرات تل أبيب ترعب نتنياهو.. ومستوطنون يقدمون عرض البيت المحترق.. شاهد

تظاهرات تل ابيب
تظاهرات تل ابيب

تحدث الإعلام العبري، عن زيادة كبيرة وملحوظة للمتظاهرين في المظاهرات الإسرائيلية التي تطالب بإسقاط نتنياهو والانتخابات المبكرة ، والتي انتشرت في كل المدن المحتلة وأكبرها في تل ابيب، وقام متظاهرين بعرض البيت محترق وسط  شارع الملك جورج في تل أبيب .

وسط مخاوف متزايدة من اقتحام منازل الوزراء وخاصة نتنياهو، ودفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعزيزات للحراسة، وتحول منزله إلى ثكنة عسكرية في ظل التهديدات بالقتل .

 

وأكدت القناة 14 العبرية، أن تظاهرات حاشدة اندلعت في تل أبيب للمطالبة بعقد صفقة تبادل، وهي الأكبر منذ السابع من أكتوبر، وقام المتظاهرين بعرض البيت محترق وسط  شارع الملك جورج في تل أبيب - ضمن المسيرة الاحتجاجية، وطالبوا  بإجراء انتخابات الآن.

كما أضرم متظاهرون النار أمام مقر حزب الليكود في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل.

 

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