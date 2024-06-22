قرار جديد بشأن أسعار البنزين والسولار خلال أيام

تعقد لجنة تسعير المنتجات البترولية بحضور مسئولي وزارة البترول والبنك المركزي وممثل من وزارة المالية؛ بشكل ربع سنوي، لتحديد سعر البنزين وأسعار السولار الجديدة في مصر، مع إعلان أسعار البنزين ومنتجات البترول وتطبيقها بجميع محطات تموين السيارات.

وقرار زيادة أسعار البنزين أو تثبيت السعر الحالي ، يتم الإعلان عنه رسميا من قبل لجنة تسعير المنتجات البترولية، بعد الانتهاء من دراسة أسعار الخام بالسوق العالمية سواء خام برنت أو الأنواع الشهيرة الأخرى، مع بحث أسعار صرف الدولار، وأعباء التداول للمنتجات البترولية، إضافة إلى تكاليف النقل والشحن والمصاريف الأخرى، والتي يكون لها تأثير حقيقي على عملية تحديد الأسعار المحلية.

لجنة تسعير المنتجات البترولية

حددت الحكومة اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية، ليكون في مطلع يوليو المقبل 2024، لتحديد أسعار البنزين والسولار إما تثبيت أو تحريك لـ سعر البنزين، بعد دراسة كافة المتغيرات المتعلقة بالمنتجات.

حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، كشف فى وقت سابق، تفاصيل الاجتماع المقبل للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، قائلا إن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية؛ تجتمع كل 3 أشهر.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة مطلع شهر يوليو المقبل لتحديد الأسعار، حيث يتم حينها دراسة أسعار النفط الخام العالمي، ودراسة سعر الصرف والدولار والتحركات العالمية، وأعباء التداول للمنتجات البترولية.

وأردف المتحدث باسم وزارة البترول: الأساس في عملية تسعير البنزين والسولار والمواد البترولية، هو النفط والدولار فقط، مضيفا: قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يحمل بأنه في حالة الزيادة ستكون في حدود 10%، بينما في حالة تخفيض الأسعار؛ سيكون التخفيض بمعدل 10% أيضًا.

أسعار البنزين و السولار الآن فى مصر

وحرصًا من موقع بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمات متكاملة للقراء و المتابعين نرصد لكم في السطور القليلة القادمة أسعار البنزين و السولار فى مصر الآن :

- أسعار البنزين 80: 11 جنيهًا.

- سعر بنزين 92: 12.5 جنيه.

- سعر البنزين 95: 13.5 جنيه.

- أسعار السولار: 10 جنيهات.

- أسطوانة الغاز: 100 جنيه.

فيما تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، ليتم حسم أسعار السولار والبنزين فيه، مع تطبيق الأسعار لمدة 3 أشهر، ويأتي الاجتماع وسط أجواء كبيرة من الحذر والترقب، من أنه سيتم اتخاذ قرار بزيادة أسعار البنزين والسولار في السوق المصرية خلال الربع الثالث من العام الجاري، والذي يبدأ في الفترة من شهر يوليو المقبل.