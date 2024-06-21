لو فلوسك خلصت في العيد.. مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو

يعاني الكثير من المواطنين خلال الاحتفال بالأعياد والمناسبات الرسمية من نفاذ أموالهم، بسبب الالتزامات المتراكمة، ويبقى الأمل لديهم معلقًا على موعد بدء صرف الرواتب الجديدة التي تكون طوق النجاة بالنسبة لهم لتجاوز تلك المحنة.

وفي هذا السياق نقدم فى السطور القليلة القادمة طرق الحصول على الراتب من بعض البنوك و سحب الراتب مقدمًا.

سحب الراتب مقدمًا من الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري خدمة سحب الراتب مقدمًا لعملائه الذين يتم تحويل رواتبهم على البنك بانتظام، من خلال فتح حد ائتماني على البطاقات بحد أقصى 20 ألف جنيه، دون الحاجة إلى فتح حساب جاري، مما يساعد في تلبية احتياجات العميل في الفترة القصيرة. يتيح البنك أيضًا سحب ما يصل إلى 80% من راتب الموظف مقدمًا، دون رسوم إدارية أو اشتراكات، مما يتيح للعميل استخدام الأموال نقدًا أو عبر بطاقات المشتريات.

سحب الراتب مقدمًا من بنك مصر

بالنسبة لبنك مصر، يمكن للعملاء تقديم طلب لسحب الراتب مقدمًا بحد أقصى 20 ألف جنيه، حيث يتم سداد المبلغ عند تحويل الراتب على بطاقات المرتبات. تتطلب الخدمة صورة من الرقم القومي وإيصالًا بالمرافق، إلى جانب كشف حساب لبطاقة الراتب خلال ثلاثة أشهر أو مفردات الراتب المعتمدة من جهة العمل.

سحب الراتب مقدمًا من بنك CIB

يمنح بنك CIB عملائه حدًا ائتمانيًا يصل إلى 90% من الراتب الشهري، بحد أقصى 150 ألف جنيه. يمكن للعميل سحب الأموال مباشرة من الصراف الآلي دون رسوم إلغاء أو سداد. ويتم حساب العائد على الرصيد القائم غير المسدد فقط، بسعر تنافسي يتراوح بين 18.5% و23%. للحصول على الخدمة، يجب على العميل تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي السارية ونموذج طلب سحب على المكشوف مع ضمان الراتب، عبر زيارة أقرب فرع من فروع البنك.

تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024

وفي وقت سابق أعلنت وزارة المالية عن تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024 بحيث تبدأ من 18 يوليو 2024 وتكون متاحة في ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية، ويكون صرف المتأخرات أيام 8 و10 و11 يوليو 2024.

تبكير صرف مرتبات شهر أغسطس 2024

كذلك الحال بالنسبة لمرتبات أغسطس حيث تم تبكير صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 بحيث تكون متاحة في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية بداية من 22 أغسطس 2024 ويكون صرف المتأخرات ايام 8 و11 و12 أغسطس 2024.

تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

وبالفعل يتم أيضا تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 ويكون بداية من 22 سبتمبر وعلى مدار الأيام التالية متاحًا في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية ويكون صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 سبتمبر 2024.