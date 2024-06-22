أبطال فرقة عبد الله صابر يستعدون لليلة الثالثة من مسرحية "صفحة 45"

يستعد أبطال فرقة «عبد الله صابر»، لتحضير العرض المسرحي الثالث لمسرحية «صفحة 45»، بعد النجاح الذى حققه العرض الأول والثانى على مسرح «نهاد صليحة» بأكاديمية الفنون .

العرض المسرحي «صفحة 45» يحكى عن عائلة ضاع نجلهم ثم يظهر فى حياتهم رجل عجوز يخبرهم أنهم ليسوا ببنى آدم وانما هم شخصيات داخل قصة، فى حين أنه شخصية مكانها الصفحة الأخيرة التى تتصادف أنها الصفحة 45 وتلاقى معهم ليساعدهم فى العثور على الأبن الضائع فى سلسلة من المواقف الكوميدية .

مسرحية «صفحة 45» هى مسرحية كوميدية من تأليف أحمد عبد الرازق وإخراج عبد الله صابر، ويشارك كل من الممثلين: "زياد هاني، و ميرنا نديم ، ومحمد الدياسطي ، وباسم سامح ، واحمد عباس ، وعبد الفتاح الدبركي ، ويوستينا اشرف ، وعبد الرحمن محسن ، وفؤاد هاني" .

يذكر أن فرقة «عبد الله صابر» سبق وأن قامت بعرض مسرحية «صفحة 45» لمرتين على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، وحقق العرضين نجاحًا باهرًا وحاز على إعجاب الجماهير، الأمر الذى جعل الفرقة تواصل عرض المسرحية على عدد أكبر من الجماهير .