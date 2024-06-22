لاعبين من الفيوم فى معسكر المنتخب القومى للدراجات البارالمبية

انضم اليوم السبت اللاعبين مختار سيد عبد الرؤوف احمد وعبد السلام صوفى عبد السلام لاعبا مركز شباب محافظة الفيوم للدراجات من ذوى القدرات الخاصة الى معسكر منتخب مصر للدراجات استعدادا للمشاركة فى البطولة الافريقية للدراجات البارالمبية .

وقد استقبل المدير التنفيذي للاتحاد المصري للدراجات لاعبي المنتخب ذوي الاحتياجات الخاصة للدراجات قبل الإختيار لمعسكر المنتخب استعداد لبطوله افريقيا تحت اشرف المدير الفني كابتن محمد فؤاد مدير فنى مركز شباب المحافظه بالفيوم .

وكان اللاعب مختار سيد عبد الرؤوف قد شارك فى بطولة الجمهورية لالعاب القوى ذوي الاحتياجات الخاصة وحصل علي الميداليه الذهبيه فى سباق 800 متر عدو والفضية فى سباق 1500 متر .

متابعة امتحانات الثانوية العامة..

من جهه اخرى ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، لمتابعة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، والاطمئنان على سير الامتحانات بمختلف اللجان، كما تواصل عبر الفيديو كونفرانس مع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وطمأنه على انتظام العمل باللجان وعدم تلقي أي شكاوى حتى الآن.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة ريحاب عريق وكيل المديرية.

اطمأن محافظ الفيوم، على انتظام العمل بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لآداء الامتحانات في سهولة ويسر، كما اطمأن على تجهيز الاستراحات لمراقيي وملاحظي الثانوية العامة المغتربين، وتوفير سبل الإعاشة اللازمة لهم بالتنسيق مع مديرية التموين.

وتواصل المحافظ، عبر الفيديو كونفرانس، مع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وطمأنه على انتظام سير الامتحانات وهدوء الأجواء بمختلف لجان الامتحانات، وأن غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لم تتلق أي شكاوى أو ملاحظات بشأن الامتحانات حتى الآن، مضيفاً أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة، لمتابعة سير الامتحانات بمختلف لجان امتحانات الثانوية العامة بشتى الإدارات التعليمية، مشدداً على مسئولي التربية والتعليم بسرعة الرد على أي شكاوى والتدخل الفوري لتذليل كافة العقبات، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لآداء الامتحانات في سهولة ويسر.

كما شدد المحافظ، على ضرورة توفير التهوية والإنارة اللازمة بجميع لجان الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين بامتحانات الثانوية العامة، من مراقبي اللجان والملاحظين والعمال وغيرهم، موجهاً بتنظيم عملية خروج ودخول الطلاب إلى لجان الامتحان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم، كما وجه مسئولي المرور، بتيسير الحركة المرورية أمام اللجان، لتوفير الهدوء اللازم للطلاب لآداء الامتحانات.

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