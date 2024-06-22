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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

مقتل وإصابة 7 فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنيا

مديرية أمن المنيا
مديرية أمن المنيا

شهدت قرية بني أحمد الغربية ، إحدى قرى مركز ومدينة المنيا، اندلاع مشاجرة طاحنة بالأسلحة النارية بين أولاد عمومة ، بسبب خلافات على الميراث ، ونتج عن المشاجرة ، مقتل شخصين وإصابة 5 أشخاص.

 

وكانت البداية، عندما تلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا ، إخطارًا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية ، يفيد بورود بلاغ من النجدة يتضمن نشوب مشاجرة طاحنة بين أولاد عمومة بسبب خلافات على منزل ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد الضبش ، واللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية ، والمقدم مصطفى عمر مفتش مباحث المركز، والرائد بلال الجنايني رئيس مباحث المركز، و سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين مقتل "أحمد، ا" 22 سنة، و"عاطف. إ" 60 سنة، وإصابة "رجب.م" 27 عام، و "رمضان.إ" 20 سنة، و"إسماعيل إ"، 54 سنة، و2 اخرين باصابات خفيفة.

 

وتمكنت رجال الشرطة ، من القاء  القبض على الجناة وهم شقيقين "على. ح. م" 25 عامًا، و"محمد.م "45 عامًا، وتم نقل الجثامين لمشرحة مستشفى المنيا العام، تحت تصرفات النيابة العامة ، وانتدبت النيابة العامة بمركز المنيا، مفتش صحة المركز، لتوقيع الكشف الطبي على الجثامين، قبل تصريح الدفن، و تحرر عن الواقعة  المحضر اللازم ، واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، وفرضت الأجهزة الأمنية كردون امني محيط الواقعة، لمنع تجدد الإشتباكات بين الطرفين .

الجريدة الورقية