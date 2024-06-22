مقتل وإصابة 7 فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنيا

شهدت قرية بني أحمد الغربية ، إحدى قرى مركز ومدينة المنيا، اندلاع مشاجرة طاحنة بالأسلحة النارية بين أولاد عمومة ، بسبب خلافات على الميراث ، ونتج عن المشاجرة ، مقتل شخصين وإصابة 5 أشخاص.

وكانت البداية، عندما تلقى اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا ، إخطارًا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية ، يفيد بورود بلاغ من النجدة يتضمن نشوب مشاجرة طاحنة بين أولاد عمومة بسبب خلافات على منزل ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد الضبش ، واللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية ، والمقدم مصطفى عمر مفتش مباحث المركز، والرائد بلال الجنايني رئيس مباحث المركز، و سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين مقتل "أحمد، ا" 22 سنة، و"عاطف. إ" 60 سنة، وإصابة "رجب.م" 27 عام، و "رمضان.إ" 20 سنة، و"إسماعيل إ"، 54 سنة، و2 اخرين باصابات خفيفة.

وتمكنت رجال الشرطة ، من القاء القبض على الجناة وهم شقيقين "على. ح. م" 25 عامًا، و"محمد.م "45 عامًا، وتم نقل الجثامين لمشرحة مستشفى المنيا العام، تحت تصرفات النيابة العامة ، وانتدبت النيابة العامة بمركز المنيا، مفتش صحة المركز، لتوقيع الكشف الطبي على الجثامين، قبل تصريح الدفن، و تحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، وفرضت الأجهزة الأمنية كردون امني محيط الواقعة، لمنع تجدد الإشتباكات بين الطرفين .