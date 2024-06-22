6 نصائح لمرضى السكري أثناء السفر

جاء موسم العطلات، ويذهب مئات الآلاف من الناس إلى بلدان ومناطق أخرى للحصول على راحة جيدة، وقدم خبراء من ألمانيا بعض النصائح المفيدة لمرضى السكري الذين يذهبون إلى الأراضي البعيدة.



-اجمع إمدادات كافية من الأنسولين

يجب على مرضى السكري الذين يحتاجون إلى حقن الأنسولين التأكد من أنهم يأخذون إمدادات كافية من هذا الدواء معهم ويتم تخزينه في ظروف مناسبة وتذكر أن التغيرات المفاجئة في درجة الحرارة يمكن أن تؤثر على جودة الأنسولين المخزن بشكل غير صحيح. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت ستذهب إلى الخارج لأول مرة، فيجب أن تعرف أنك بحاجة إلى وثائق لنقل محاقن الأنسولين الخاصة على متن الطائرات، بالإضافة إلى الملحقات الضرورية الأخرى.



-احتفظ بزجاجة المياه في مكان قريب طوال الوقت

لا تنفصل عن زجاجة صغيرة من الماء عندما تتحرك إلى مكان ما في الشمس ومن المهم جدا الحفاظ على ترطيب جيد للجسم في أشهر الصيف، خاصة إذا كنت تعاني من مرض السكري ومن المرجح أن يعاني مرضى السكري من الجفاف بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، لذلك يحتاجون إلى استهلاك لترين على الأقل كل يوم ومع ذلك، إذا كان لديك أي اضطرابات أخرى مثل مشاكل الكلى، فلا تنجرف كثيرا مع مياه الشرب من الأفضل التخطيط بعناية لنشاطك البدني حتى لا تتعب بسرعة كبيرة.

-اعتني بقدميك

في العطلة، سيتعين عليك التحرك كثيرا وبالتالي تحتاج إلى رعاية قدميك بشكل خاص. إصابات القدم هي لعنة لمرضى السكري، حيث يمكن أن تتطور إلى قدم مصابة بالسكري. ارتدي جوارب وأحذية خاصة تباع للأشخاص المصابين بداء السكري. إنهم يمنعون مثل هذا الضرر.



-حافظ على أدويتك قريبة

لن تجد في جميع البلدان والمدن صيدليات تبيع الأدوية اللازمة. فقط من أجل عدم تفويت الحقن أو الحبوب المهمة جدا، تأكد من الاحتفاظ بجميع الأدوية والوصفات الطبية اللازمة لهم معك. من المرغوب فيه أن يكون المخزون كافيا طوال فترة العطلة.



-انتبه إلى الطعام

في العطلة، يمكن أن يتغير نظامك الغذائي المعتاد بشكل كبير، مما سيسبب تقلبات في مستويات السكر في الدم والحفاظ على التغذية السليمة مهم جدا، كما هو الحال في بعض البلدان غالبا ما يتم تقديم الطعام المشبع بالكربوهيدرات على الطاولة واجعلها قاعدة لدراسة الوجبات الغذائية المحلية، وشراء الطعام الآمن فقط لحماية نفسك من التهابات الجهاز الهضمي، والتي هي أكثر شيوعا لدى مرضى السكري.

-احصل على قسط كاف من النوم

يمكن أن تؤدي الرحلات الطويلة إلى تعطيل دورات النوم والاستيقاظ، مما يتسبب في تأخر الرحلات الجوية. تذكر أن هذه الحالة محفوفة بالتغيرات في مستويات السكر في الدم. عند الوصول إلى مكان عطلتك، حاول الحصول على ليلة نوم جيدة، وقبل السفر، استشر الطبيب حول كيفية جعل هذه الرحلة مفيدة قدر الإمكان لصحتك.