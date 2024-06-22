الشموع المعطرة تسبب اضطرابات الجهاز التنفسي ومشاكل القلب

كشف خبراء كيف يمكن أن تكون الشموع المعطرة في المبنى خطرة على الصحة، لأنهم يملأون الهواء بالغبار والفطريات التي يمكن أن تدخل الرئتين.

درس باحثون من جامعة سان دييغو عوامل مختلفة تساهم في تلوث الهواء الداخلي كما هو متوقع، شملت قائمة أخطر العوامل دخان السجائر، الذي يشكل أكبر تهديد لصحة الأشخاص الذين يعيشون في المبنى.

ومع ذلك، لمفاجأة كبيرة للعلماء، تمكنت الشموع والمنتجات المعطرة المألوفة الآن مثل معطرات الجو أيضا من تقديم مساهمة سلبية في عملية تلوث الهواء، مما زاد من المخاطر الصحية للأشخاص الذين يعيشون في المنازل.

وفي دراستهم، أشرك العلماء ما يقرب من 300 أسرة تعيش في سان دييغو ولديها طفل واحد على الأقل يبلغ من العمر 14 عاما أو أقل، بالإضافة إلى مدخن واحد.

قاموا بتركيب زوج من الشاشات لتتبع الجسيمات الدقيقة في الهواء في كل منزل من المنازل، وكانت الشاشة الأولى في غرفة المنزل، التي كانت تقع بالقرب من منطقة التدخين المعتادة، والثانية في غرفة نوم الأطفال.

وتقوم هذه المستشعرات بمسح الهواء باستمرار بحثا عن الجسيمات الدقيقة التي يتراوح حجمها من 0.5 إلى 2.5 ميكرومتر.

وشملت هذه الفئة الغبار والأوساخ والجراثيم الفطرية وعوادم السيارات والمنتجات الثانوية للاحتراق.

وحجم الجسيمات هذا خطير جدا على صحة الإنسان، لأنها يمكن أن تخترق عمق الرئتين، حيث تسبب عددا من المضاعفات الصحية، بما في ذلك اضطرابات الجهاز التنفسي ومشاكل القلب والأوعية الدموية.

استمر تقييم حالة الهواء لمدة ثلاثة أشهر، ونقلت الشاشات باستمرار المعلومات من منازل الباحثين الملاحظين إلى أجهزة الكمبيوتر واتضح أن المهيج الرئيسي للهواء الداخلي هو دخان السجائر، ولكن الشموع العطرية والإفرازات من قلي الطعام، وكذلك منتجات التنظيف زادت أيضا من كمية الجسيمات الدقيقة في الهواء.

وفقا للخبراء، يجب على الناس التخلي عن استخدام الشموع المعطرة في مكان ضيق، لأن الدخان الذي ينبعث منه يشكل تهديدا للصحة.



ما هو الالتهاب الرئوي؟

الالتهاب الرئوي مصطلح عام يشير إلى التهاب أنسجة الرئة ومن الناحية الفنية، فإن التهاب الرئة أحد أنواع الالتهاب الرئوي؛ لأن العدوى تسبب التهابًا ومع ذلك، عادة ما يستخدم الأطباء مصطلح التهاب رئوي للإشارة إلى أسباب غير معدية لالتهاب الرئة.

تتضمن الأسباب الشائعة لالتهاب الرئة التعرض للمهيجات المنقولة بالهواء في العمل أو من هواياتك بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسبب بعض أنواع علاجات السرطان وعشرات الأدوية التهابًا رئويًا.



يحدث الالتهاب الرئوي عندما تتسبب مادة مهيجة في حدوث التهاب في الحويصلات الهوائية الدقيقة في الرئتين ويسبب الالتهاب صعوبة في مرور الأكسجين عبر الحويصلات الهوائية في مجرى الدم.

ترتبط العديد من المهيجات بالالتهاب الرئوي وتتنوع بين الفطريات المحمولة بالجو إلى أدوية العلاج الكيميائي ولكن تظل المادة الأساسية المسببة للالتهاب غير معروفة بالنسبة لمعظم الناس.