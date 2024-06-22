البحرين تستضيف أكبر حدث عالمي في مجال النقل الجوي "روتس وورلد 2024" أكتوبر القادم

تستضيف مملكة البحرين لأول مرة في المنطقة، النسخة التاسعة والعشرين من معرض ومؤتمر "روتس وورلد" Routes World 2024، والذي يعدّ أكبر حدث عالمي في مجال النقل الجوي، ومن المقرر تنظيمه في مركز البحرين العالمي للمعارض، في شهر أكتوبر المقبل.



جاء ذلك بعد توقيع سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، ومحمد يوسف البنفلاح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، اتفاقية بين الهيئة والشركة لاستضافة معرض ومؤتمر "روتس وورلد 2024" خلال الفترة بين 6 إلو 8 أكتوبر المقبل وبمشاركة أكثر من 2500 خبير وصانع قرار في مجال النقل الجوي وممثلي المطارات والخطوط الجوية والخدمات الجوية والهيئات السياحية وقادة مجتمع تطوير الملاحة الجوية.



وبهذه المناسبة، أكّدت سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أنّ توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار ما يحظى به قطاع الطيران في مملكة البحرين من دعم واهتمام كبير، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تسهم في تعزيز تنافسية خدمات النقل والملاحة الجوية والقطاعات الاقتصادية المختلفة وبما يصب نحو رفد الاقتصاد الوطني، الأمر الذي انعكس على ما يشهده القطاع من تطور وتقدّم مستمر.

وقالت: إنّ استضافة مملكة البحرين لأكبر حدث عالمي في مجال النقل الجوي ولأول مرة على مستوى المنطقة يعدّ إنجازاً يُضاف لسجلّ المملكة الحافل، حيث أنّه يترجم مدى ريادتها كأحد المراكز اللوجستية الأساسية في المنطقة ويُرسّخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في سياحة الأعمال وتميزها في استضافة كبرى الفعاليات الدولية.



وتابعت بوحجي بأن هذا الحدث العالمي المرموق سيسهم في دعم تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والمتمثلة في ترسيخ مكانة المملكة كمركز اقتصادي عالمي يتسم بالتنافسية والاستدامة.



وأضافت بوحجي: "تنسجم استضافة معرض ومؤتمر "روتس وورلد 2024" في مركز البحرين العالمي للمعارض مع أهداف استراتيجية السياحة 2022-2026 والمتمثلة في تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية بارزة على مستوى المنطقة، واستقطاب المزيد من سواح الأعمال من مختلف دول العالم، وزيادة الأسواق السياحية المستهدفة مع تنويع المنتج السياحي، فضلاً عن التركيز على الترويج لمركز البحرين العالمي للمعارض باعتباره أحدث مركز معارض ومؤتمرات في الشرق الأوسط والمكان الأمثل لإقامة كبرى الفعاليات الدولية المتخصصة. وسيكون لهذا الحدث العالمي مساهمة لافتة في إبراز ما تملكه المملكة من مقومات سياحية استثنائية تجعلها محط أنظار السواح والزوار حول العالم".



من جانبه أعرب محمد يوسف البنفلاح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين عن فخره باستضافة معرض ومؤتمر "روتس وورلد 2024" في مركز البحرين العالمي للمعارض والذي يعد الحدث الأول من نوعه على مستوى المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكّداً بأن سيكون لهذا الحدث العالمي المتخصص أكبر الأثر في ترسيخ مركز المملكة على الخارطة العالمية للنقل الجوي مع استقطاب كبرى شركات الطيران والمطارات ووكالات السفر والسياحة على مستوى العالم.

وعبّر البنفلاح عن ثقته بأن النسخة (29) من هذه الفعالية المرموقة سوف يكون لها أثر مباشر على تطوير خدمات النقل الجوي وحلول الخدمات اللوجستية، والترويج لمطار البحرين الدولي وخدماته المتطورة وما حققه من منجزات وجوائز عالمية ليكون في مصاف أحدث المطارات وأكثرها تطوراً على مستوى العالم، ليخدم كذلك الأهداف الوطنية في جذب المزيد من السياح إلى المملكة.

وتتشتمل فعاليات النسخة (29) من معرض ومؤتمر "روتس وورلد 2024" تنظيم العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل المتخصصة في مجال النقل الجوي، وتهيئة فرص اجتماعات ومناقشات مكثفة وطرح العديد من المرئيات ووجهات النظر للنهوض بصناعة الطيران والنقل الجوي على مستوى المنطقة والعالم.

وتتطرق جلسات المؤتمر إلى أبرز التوجهات الجديدة في قطاع النقل الجوي والبيئة التنافسية على مستوى الخطوط الجوية وشركات الخدمات اللوجستية والمطارات حول العالم، إضافة إلى آخر المستجدات المرتبطة بالحركة الجوية والأداء المالي والتشغيلي لشركات الطيران وفرص النمو المستقبلية في القطاع، إلى جانب مناقشة فرص الخصخصة والاندماج وخطى الاستدامة والحفاظ على البيئة وغيرها.