التعليم تكشف معنى "تتلظى" في امتحان عربي الثانوية العامة 2024

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدول حول معنى كلمة "تتلظى" التي آثارت جدل في امتحان الثانوية العامة 2024 في مادة اللغة العربية.

وقال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن معنى كلمة تتلظى واضح من سياق الجملة الواردة بها في النص في امتحان اللغة العربية لشهادة الثانوية العامة 2024.

وأوضح متحدث وزارة التربية والتعليم، في تصريحات لـ"بوابة الوفد"، أن معنى كلمة "تتلظى" هو "تحقد" حسب سياق النص المقروء الوارد في امتحان الثانوية العامة 2024 في اللغة العربية.

ونوه متحدث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن كلمة تتلظى وردت في إطار نص قراءة في امتحان اللغة العربية لشهادة الثانوية العامة 2024 وبالتالي فإن المعنى يكون حسب معناها في السياق.

امتحان الثانوية العامة 2024 في اللغة العربية

وأدى صباح اليوم السبت طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول في مادة اللغة العربية بعدد 721 ألفا و27 طالبا وطالبة، أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى الفترة الأولى فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، والفترة الثانية مقاييس المفاهيم اللغة العربية بعدد (1643)، بينما أدى عدد (255) طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة اللغة العربية (ورقة أولى).

شكاوى طلاب الثانوية العامة 2024

واشتكى عدد من طلاب الثانوية العامة 2024 من طول امتحان اللغة العربية الذي أدوه صباح اليوم السبت في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة.

وذكر طلاب الثانوية العامة 2024 أن امتحان اللغة العربية كان طويلًا للغاية ويحتاج إلى وقت إضافي لاستكمال الحل.

وأضاف طلاب الثانوية العامة 2024 أن أسئلة النحو في امتحان اللغة العربية كانت تحتوي على "تركات" صعبة وشبه معقدة وتحتاج إلى تفكير.

ولفت طلاب الثانوية العامة 2024 إلى وجود مصطلحات ثقيلة في امتحان اللغة العربية ما تسبب في صعوبات لفهم القطعة أو أسئلة البلاغة.

وقيم معلمو اللغة العربية امتحان الثانوية العامة 2024 بالمتوسط الذي يحتوي على بعض الأسئلة التي تميز الطالب المتفوق عن المتوسط، كما يحتوي على أسئلة سهلة أيضا.

ورأى معلمو اللغة العربية أن امتحانات الثانوية العامة 2024 تعد مطابقة للمواصفات لأنها تقيس كل المستويات المعرفية لدى الطلاب.

