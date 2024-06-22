مامارداشفيلي أفضل لاعب في مباراة جورجيا والتشيك باليورو

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن أفضل لاعب في مواجهة المنتخب التشيكي أمام نظيره الجورجي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

وانتهت مواجهة جورجيا أمام التشيك بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي انطلقت عصر اليوم السبت.

وفاز جيورجي مامارداشفيلي، حارس مرمى منتخب جورجيا، بجائزة أفضل لاعب في المباراة، حيث شارك الحارس الجورجي في المباراة بأكملها وتصدى لـ9 فرص طوال اللقاء ضد التشيك.

وتأتي التشيك في المركز الثالث بالمجموعة برصيد نقطة واحدة، بينما تأتي جورجيا في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة، فيما تتصدر تركيا صدارة الترتيب بثلاث نقاط، والبرتغال ثانيًا بثلاث نقاط أيضًا.