ما بين التحقد والتألم.. كلمة تتلظى تضع امتحانات الثانوية العامة تحت الأنظار

أثار معنى كلمة "تتلظى" جدلاً واسعاً بين الطلاب والمعلمين في مصر خلال الساعات الماضية، بعد ورودها في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024، في جملة "تتلظى الصدور لنعمتك".

تداول الكثير من رواد السوشيال ميديا معانيى كثيرة لكلمة “تتلظى” الأمر الذي أثار حالة من الجدل بسبب وجهات نظر متباينة حول المعنى المقصود، فمنهم من قال بأنها تعني التحقد أو "تتألم" أو “تتأثر” وغيرها من المعاني المتداولة.

وفي السطور التالية ترصد بوابة الوفد المعنى الصحيح لكلمة “تتلظى” وفقًا للمعنى الحرفي وأصل الكلمة في اللغة العربية:

1. المعنى الحرفي لكلمة تتلظى:

تتلظى هي الفعل المضارع، المؤنث المذكر السالم، الثالث الشخص، من الفعل تَلَظَّى.

تَلَظَّى تعني احترق بعنف أو التَّهَب غضبًا أو حقدًا.

يمكن استخدامها مجازًا لتعني عانى كثيرًا أو تعرَّض للعذاب.

2. أصل لكلمة “تتلظى”:

تَلَظَّى مشتق من الاسم لَظَى، الذي يعني حرارة النار اللافحة.

جذر الكلمة هو لَظِيَ، الذي له المعنى العام احترق أو ألسع.

3. أمثلة على استخدام "تتلظى" في الجملة:

تتلظى الشمسُ على رؤوسِ الناسِ. (الشمس تحرق رؤوس الناس.)

تتلظى الصدورُ حقدًا. (القلوب تمتلئ بالحقد.)

تتلظى الأرضُ من الجفافِ. (الأرض تعاني من الجفاف.)

تتلظى المرأةُ ألمًا من المخاضِ. (المرأة تعاني من آلام المخاض.)

4. معنى "تتلظى" في امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024:

وردت كلمة "تتلظى" في الجملة التالية في امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024:

تتلظى الصدورُ لنعمتِكَ. (القلوب تمتلئ بالحقد لنعمتك.)

ويقال بأن الإجابة الصحيحة على سؤال معنى كلمة "تتلظى" في هذه الجملة هي تحقد (taḥaqqa)، والتي تعني "كره" أو "حقد".

السبب في ذلك هو أن الجملة تصف رد فعل سلبيًا على نِعَم شخص ما، والكلمة تحقد هي الأنسب للتعبير عن هذا المعنى.

5. الجدل حول معنى "تتلظى" في سياق الامتحان:

كان هناك بعض الجدل بين خبراء اللغة العربية حول المعنى الدقيق لكلمة "تتلظى" في هذا السياق، يعتقد بعض الخبراء أن الكلمة يمكن أن تعني أيضًا "حسَد" أو "غارَ" ، حيث أن هذه أيضًا ردود فعل سلبية على ثروة شخص ما.