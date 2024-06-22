«عملت فيلم قوي» .. تركي آل شيخ يرد بالأرقام على المشككين في إيرادات ولاد رزق 3

كشف تركي آل شيخ، رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية، تفاصيل إيرادات فيلم “ولاد رزق 3” خلال أيام معدودة، مقارنة بتكلفته الإنتاجية .

كتب تركي آل شيخ، منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:" الدخل حتى أمس في الدول الي في الجدول ٦ ونص مليون دولار نزيد عليهم ٣ وشويه مليون دولار من مصر ونزيد عليهم ٢ مليون دولار بيع ديجيتال ل ٦ شهور يبقى المجموع ١٢ مليون دولار تكلفة الفيلم في ١٠ ايام ... من بكره نخش على الزياده وبعدها نحسب الضرايب وخصم السينمات ونشوف الصافي ".

وأضاف تركي آل شيخ:" صوره مع التحيه للي بيقولو ان مستحيل يتجاب المبالغ المصروفه في الفيلم ... اذا عملت فيلم قوي ومتعوب عليه واحترمت المشاهد وحس بكدا مفيش مستحيل

ولاد رزق 3

احتفل أبطال وصناع ولاد رزق 3 الثلاثاء، قبل الماضي بالعرض الخاص للفيلم، وذلك بإحدى سينمات القاهرة الجديدة، بحضور عدد من الفنانين.

شهد العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 3، حضور مجموعة من النجوم، أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، طارق العريان، آسر ياسين وزوجته، أسماء جلال.

أسماء جلال

أحمد عز

عمرو يوسف

نجوم الفن يحتفلون مع أبطال ولاد رزق 3

كما حرص عدد آخر على الحضور والاحتفال مع الأبطال بانطلاق عرض الفيلم، ومنهم: أمير المصري، رزان مغربي، ياسمينا العبد، أحمد غزي، صدقي صخر، مريم الخشت.

ينطلق عرض فيلم ولاد رزق 3، اليوم الأربعاء 12 يونيو، بجميع دور العرض المصرية، مقرر أن ينطلق عرضه بسينمات الوطن العربي خلال الأيام القليلة المقبلة.

آسر ياسين وزوجته

كريم قاسم

أبطال وصناع فيلم ولاد رزق 3

أبطال فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3، بطولة الفنان أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان، وفيلم ولاد رزق 3 عرض منه جزئين، الجزء الأول كان عام 2015، والجزء الثاني عرض في عام 2019.

حقق فيلم ولاد رزق، في السينمات المصرية إيرادات قياسية، إذْ حقق في الجزء الأول ما يقرب من 37 مليون جنيه تصدر وقتها إيرادات السينما، بينما الجزء الثاني استطاع أن يحقق أرقامًا قياسية جعلته يصل لـ104 ملايين جنيه وصل بها للمركز الثالث في ترتيب الأعلي إيرادًا في تاريخ السينما المصرية بعد فيلمي "كيرة والجن" وفيلم "الفيل الأزرق" الجزء الثاني.