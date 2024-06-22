بعيدا عن الوحدات المدعمة.. طريقة الحصول على شقق مشروع "لؤلؤة" بعدة مدن

أكد رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، اللواء وليد البارودي، أنه سيتم توفير كراسة شروط شقق تعاونيات البناء والإسكان بمقر الهيئة، كما أكد أنه لا توجد أي شروط لحجز شقق تعاونيات البناء والإسكان، وبإمكان من حصل على وحدات سكنية مدعمة من الدولة من قبل، التقدم لحجز شقق الهيئة.

وتطرح هيئة تعاونيات البناء والإسكان، شقق جديدة نصف تشطيب في عدد من المدن الجديدة، بمساحات مختلفة تصل حتى 150 مترًا، ومن المقرر أن يتم طرح كراسة شروط شقق هيئة تعاونيات البناء والإسكان ضمن مشروع لؤلؤة، 10 يوليو المقبل، والحجز سيكون بنظام القرعة.

قيمة جدية حجز شقق تعاونيات البناء والإسكان

وتقع شقق تعاونيات البناء والإسكان التي سيتم طرحها الشهر المقبل في مدن «القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، وبدر، والسويس».

وتراوحت قيمة جدية حجز شقق تعاونيات البناء والإسكان بين 40% و50% (100 ألف جنيه) بشكل متوسط، بفترة سداد 3 سنوات و7 سنوات، وتصل إلى 10 سنوات في مدينة العاشر من رمضان.