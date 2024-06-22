وزير الإسكان: إيقاف وإزالة عدة مخالفات بناء في 4 مدن جديدة

نفذت الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن: بدر، والعاشر من رمضان، والعبور، و٦ أكتوبر، حملات مكبرة بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق، أسفرت عن إيقاف وإزالة عدة مخالفات بناء بمناطق مختلفة بتلك المدن خلال فترة إجازة عيد الأضحى.



صرح بذلك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن هناك تعليمات لجميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة بالتعامل بحسم مع أي محاولة لارتكاب مخالفة بناء، خلال إجازة عيد الأضحي المبارك، وما بعدها، وضرورة المرور اليومي من مسئولي الأحياء لضبط أي مخالفة والإزالة الفورية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي ذات السياق، أوضح المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم إزالة بناء مخالف لغرف سطح بالقطعة رقم ١٤٢ مجاورة خامسة بالحي الثالث، كما تم إيقاف مخالفة بناء والتحفظ على الموارد المستخدمة بالقطعة رقم ٤٠ مجاورة ثالثة بالحي الثاني، وتم تحرير محاضر للمخالفين، وذلك خلال إجازة عيد الأضحى.

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم إزالة أعمال بناء لغرف السطح للقطعة رقم ٨١ منطقة ٦ متميز ٢، بجانب منع مخالفة بناء والتحفظ على المواد المستخدمة بقطعة أخرى بالحي الثالث، وكذا إزالة مبان مخالفة للردود الخلفي للقطعة رقم ٣٧٤ قطاع ج إبني بيتك حي رابع، وتم التحفظ على المواد المستخدمة.

وأضاف المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن الجهاز قام بتنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء بالقطعة رقم ١٣٦ بالمجاورة ٧٣ بالحى التاسع، وذلك للشروع فى زيادة البناء بالردود بغرض فتح محال مخالفة بالقطعة خلال فترة إجازة عيد الأضحى، وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة فى المخالفة، وتحرير محاضر للمخالفين.

وقال رئيس جهاز العاشر من رمضان، إنه تم إزالة الشدة الخشبية للقطعة رقم ١ مجاورة (١٤) بالحى الثانى، وذلك للشروع فى زيادة النسب البنائية بالدور الثالث بالقطعة، وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة فى المخالفة، وتحرير محاضر للمخالف.

وأكد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، استمرار حملات إزالة التعديات بمختلف احياء المدينة وتكثيفها والمتابعة اليومية للحالة العامة لشوارع المدينة، بإشراف المهندس السيد أمين، نائب رئيس الجهاز، وبالاستعانة بشرطة المرافق، وذلك لتنفيذ خطة المتابعة الأمنية على مدار إجازة عيد الأضحى المبارك، واثناء مرور الحملات تم رصد عدد من المخالفات والتعامل الفوري معها.

وأوضح رئيس جهاز العبور، أنه تم تنفيذ إزالة فورية لبناء مخالف لزيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح بالقطعة رقم ٣٣ بلوك ١٩٠٧٢ بالحي الرابع، وإزالة فورية لزيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح بالقطعة رقم ٩ بلوك ١٤٠٨٦ بالحي السادس، وإزالة فورية لبناء مخالف بزيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح بالقطعة رقم ٢ بلوك ١٥٠٧٤ بالحي السابع، وإزالة فورية لأعمدة خرسانة بغرف السطح بالقطعة رقم ٢١ بلوك ١٧٠٢١ بالإسكان العائلي بالحى الثامن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على الأدوات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز.

وفي نفس السياق، وحفاظاً على الواجهة الحضارية لمدينة العبور، استكملت الحملة أعمالها برفع الإشغالات من الطرق الرئيسية وداخل الأحياء وإزالة الباعة الجائلين والفروشات المتنقلة، كذلك تم ضبط معدات مستخدمة في تنظيف الأضاحي والتحفظ عليها بمقر الجهاز وتحرير المحاضر اللازمة.

وأكد المهندس أحمد رشاد، ضرورة تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات والتصدي لأي محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد، محذرًا من التهاون واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أن حملات المتابعة والرصد خلال إجازة عيد الأضحى، أسفرت عن إيقاف أعمال وإزالة فورية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٨٧٩ بالحى الأول المجاورة الرابعة، وإزالة استديوهات ببدروم القطعة رقم ٩٩٣ الحى الأول، المجاورة الخامسة.

وشدد "النجار" على ضرورة تكثيف عمليات المتابعة والرصد الصباحية والمسائية يوميا للتأكد من الانضباط داخل أحياء المدينة، وتطبيق القانون بمنع أي مخالفة عشوائية.

جدير بالذكر، أن الإزالة بمدينة ٦ أكتوبر تمت تحت إشراف المهندس رمضان عبدالصمد، نائب رئيس الجهاز للقطاع الجنوبى، والمهندس محمد عبدالناصر، معاون رئيس الجهاز، وبحضور مسئولي الجهاز.