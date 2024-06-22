مواطن عموتة يتولي تدريب المنتخب الأردني

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم عن المدرب الجديد للمنتخب الأول لكرة القدم، بعدما قرر المغربي الحسين عموتة رحيله عن تدريب النشامى خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان عموتة قد نجح في تحقيق إنجازًا كبيرًا مع المنتخب الأردني بعدما قاد النشامى للوصول للمباراة النهائية من كأس اَسيا النسخة الماضية.

وكان المنتخب القطري قد حقق اللقب بعدما فاز على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية من كأس اَسيا.

وأكد الاتحاد الأردني أن المغربي جمال السلامي سيتولي قيادة منتخب الأردن خلفًا لعموتة.

وكان الاتحاد الأردني قد أصدر بيانًا خلال الساعات الماضية، جاء فيه: "الاتحاد الأردني لكرة القدم يعرب عن اعتزازه وتقديره العميق للفترة التي قاد فيها المدرب المغربي الحسين عموتا المنتخب الوطني الأول وما قدمه وجهازه المساعد من جهود وخدمات جليلة لكرة القدم الأردنية أثمرت عن تحقيق المنتخب الوطني لإنجاز تاريخي بتحقيق المركز الثاني في بطولة كأس آسيا 2023، إضافة إلى التأهل للدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2026 واحتلال صدارة مجموعته بجدارة".

وتابع: "يقدر الاتحاد الظروف الخاصة التي تحول دون استمرار المدرب عموتا في قيادة النشامى، وبناء عليه فقد وافق مجلس إدارة الإتحاد على طلب المدرب بإنهاء التعاقد معه وجهازه المساعد بالتراضي".