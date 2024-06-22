دانيلو: فكرت في اعتزال كرة القدم بعد خطأ ألافيس

أكد دانيلو، الظهير الأيمن ليوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد ومانشستر سيتي السابق، أنه كان يُفكر اعتزال كرة القدم بعد الخطأ الذي أرتكبه خلال مواجهة الريال أمام ديبورتيفو ألافيس.

وأوضح دانيلو في تصريحات صحفية أنه كان يعاني بشدة خلال تواجده داخل ريال مدريد، خاصة وأنه يعد المدافع الأغلى في الفريق خلال هذه الفترة.

تصريحات دانيلو

تحدث دانيلو في تصريحات نقلتها شبكة “The Player’s Tribune”، حيث قال: “لقد كانت هناك مواجهة أمام ديبورتيفو ألافيس خلال موسم 2016/2017، وخطف ثيو هيرنانديز الكرة مني وأرسلها إلى زميله ديفرسون وسجل هدفًا”.

وتابع: "بالرغم من الفوز لكنني ارتكبت خطأ لا يمكن ارتكابه في ريال مدريد، لن أنسى أبدًا عودتي إلى البيت تلك الليلة وعدم قدرتي على النوم، لقد كتبت في دفتر مذكراتي، اعتقد أن الوقت قد حان لاعتزال كرة القدم رغم أن عمري لازال 24 عامًا".

وأضاف: "عقب هذا الأمر انغلقت على نفسي في ذلك الوقت، كانت أشعر بالضغط لقد وقعت لأكبر فريق في العالم ولم أقدم مستوى جيدًا وهذا ما كان بداخلي لكنني لم أخبر أحدًا بما كنت أشعر به".

وأختتم: "هناك من حاول مساعدتي مثل كاسيميرو ، لكن الأمر زاد سوءًا، لكن بعد بضعة أشهر من المعاناة، بدأت في الذهاب لطبيب نفسي، لقد أنقذ مسيرتي، لقد ساعدني في تعلم أهم درس في حياتي وهو مشاهدة المباريات مرة أخرى من خلال عيون الطفل حتى أصحح أخطائي".

الجدير بالذكر أن دانيلو لعب لريال مدريد لمدة عامين، لكنه انتقل بعد ذلك لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وتوج بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا مع الملكي.