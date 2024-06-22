القادسية السعودي يبحث التعاقد مع الشيبي في الميركاتو الصيفي

يجد الظهير الأيمن المغربي محمد الشيبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، اهتمامًا كبيرًا من مسؤولي القادسية السعودي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية مغربية أن إدارة القادسية السعودي تبحث عن التعاقد مع الشيبي خلال فترة الانتقالات الصفية الحالية، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها اللاعب مع السماوي خلال الموسم الماضي والحالي.

وأوضحت أن مسؤولي النادي السعودي تواصلوا مع وكيل أعمال الشيبي للاستفسار عن مستقبله مع بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن القادسية يستعد لتقديم عرض رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة لضم اللاعب، في حين لم يحسم نادي بيراميدز موقفه بعد من العرض السعودي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد المغربي مع بيراميدز في صيف العام المقبل، ويعتبر من أبرز اللاعبين في مركز الظهير الأيمن في الدوري المصري، ونجح في الحفاظ على مكانه مع “أسود الأطلس” مؤخراً.

الجدير بالذكر أن الشيبي شارك في 20 مباراة مع بيراميدز الدوري المصري هذا الموسم، حيث سجل هدفاً واحداً وصنع 7 أهداف أخرى، فيما خاض 8 مباريات في دوري أبطال إفريقيا، حيث سجل هدفاً وصنع آخر.