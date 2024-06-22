موتسيبي يوجه رسالة للمغرب بشأن تنظيم أمم إفريقيا 2025

وجه باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، رسالة للمغرب بشأن تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقبلة.

ونجحت المغرب في الحصول على شرف تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة، لكن لم تكشف بعد عن موعد انطلاق المسابقة بشكل رسمي.

وتحدث موتسيبي في تصريحات عبر الموقع الرسمي "للكاف"، حيث قال: "أثق في أن تكون كأس أمم إفريقيا، ناجحة للغاية، وستكون أفضل نسخة في تاريخ المسابقة".

وأضاف: "بالتأكيد أنا لدي حالة إعجاب بالنمو الكبير لكرة القدم النسائية في قارة إفريقيا، وأتوقع أن تكون كأس أمم إفريقيا للسيدات 2024، في المغرب، ناجحة بشكل كبير أيضًا".

وأردف: "الإعلان عن مواعيد كأس أمم إفريقيا، أخذ وقتًا أطول من المتوقع، نظرًا للمناقشات المعقدة مع مختلف الأطراف المهتمة، في ضوء الرزنامة الدولية والمحلية المكتظة بالمباريات".