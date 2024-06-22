السلع التموينية تعلن عن ممارسة لتوريد زيت خام محلي

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 1 لسنة 2025/2024 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (1000 طن زيت صويا).

تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها تسليم من 1 إلى 31 أغسطس 2024 بجلسة فض المظاريف والبت يوم الإثنين الموافق 24 يونيو 2024 الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينيه بالعاصمه الادارية.

وباقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بمقر هيئة السلع التموينية بالعاصمه الادارية.