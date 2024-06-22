أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ضبط خمس حالات غش في امتحان اللغة العربية بثالث أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 5 حالات غش في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024.

وتم ضبط طالبة بلجنة بإدارة القنايات التعليمية بمحافظة الشرقية، وطالب بلجنة بإدارة دكرنس بمحافظة الدقهلية، وطالب آخر بلجنة بإدارة البدارى بمحافظة أسيوط، خلال قيامهم بالغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول ونشر أحد أجزاء أسئلة امتحان اللغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

كما تم ضبط طالبين أثناء الغش الإلكتروني في امتحان اللغة العربية باستخدام سماعة أذن داخل اللجنة وذلك على النحو التالى: تم ضبط طالب بلجنة بمحافظة السويس قام بمحاولة الغش الإلكتروني باستخدام سماعة أذن.

كما تم ضبط طالب بلجنة بإدارة البلينا التعليمية بمحافظة سوهاج عبر كاميرا المراقبة في اللجنة قام بمحاولة الغش الإلكتروني في امتحان اللغة العربية عبر استخدام سماعة أذن.

وتم التحفظ على سماعات الأذن المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام طلاب الثانوية العامة أي من وسائل الغش المختلفة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

أداء امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024

أدى صباح اليوم السبت طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول في مادة اللغة العربية بعدد 721 ألفًا و27 طالبًا وطالبة، أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى الفترة الأولى فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، والفترة الثانية مقاييس المفاهيم اللغة العربية بعدد (1643)، بينما أدى عدد (255) طالبًا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة اللغة العربية (ورقة أولى).

وتابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 في جميع اللجان بمختلف أنحاء الجمهورية للتأكد من انتظام السير دون معوقات.

