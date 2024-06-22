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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم بماكينات الـ ATM

الريال السعودي
الريال السعودي

سعر الريال السعودي، اليوم السبت.. شهد سعر الريال السعودي خلال منتصف تعاملات، اليوم السبت، في مكاتب الصرافة وماكينات الصرف الآلي الـATM، استقرارًا، مع استمرار إجازة عيد الأضحى التي تنتهي اليوم في جميع البنوك والقطاع المصرفي المصري، لتبدأ غدًا أول أيام العمل الرسمية في البنوك المصرية.

 

 وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” سعر الريال السعودي بمنتصف تداولات اليوم السبت بماكينات الصرف الألي، وتحرص الوفد، متمثلة في قسم الاقتصاد على الوقوف على آخر التطورات الاقتصادية والسعرية في الأسواق المحلية والعالمية والبنوك، وجاء سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري على النحو الآتي:

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سعر الريال السعودي بمنتصف تعاملات اليوم السبت

 

1 ريال سعودى ليُسجل سعر 17.04ج.

 

5 ريال سعودى ليُسجل سعر 85.2

 

10 ريال سعودى ليُسجل سعر 170.4

 

25 ريال سعودى ليُسجل سعر 426

 

50 ريال سعودى ليُسجل سعر 852

 

100 ريال سعودى ليُسجل سعر 1,704

 

150 ريال سعودى ليُسجل سعر 2,556

 

200 ريال سعودى ليُسجل سعر 3,408

 

250 ريال سعودى ليُسجل سعر 4,260

 

300 ريال سعودى ليُسجل سعر 5,112

 

500 ريال سعودىليُسجل سعر 8,520

 

700 ريال سعودى ليُسجل سعر 11,928

 

1000 ريال سعودى  ليُسجل سعر17,040 .

 

سعر ريال سعودى فى المركزى بجنيه مصري

 

1 ريال سعودى 12.74 جنيه مصري

 

5 ريال سعودى 63.69 جنيه مصري

 

10 ريال سعودى 127.37 جنيه مصري

 

25 ريال سعودى 318.44 جنيه مصري

 

50 ريال سعودى 636.87 جنيه مصري

 

100 ريال سعودى 1,273.74 جنيه مصري

 

150 ريال سعودى 1,910.61 جنيه مصري

 

200 ريال سعودى 2,547.48 جنيه مصري

 

250 ريال سعودى 3,184.35 جنيه مصري

 

300 ريال سعودى 3,821.22 جنيه مصري

 

500 ريال سعودى 6,368.7 جنيه مصري

 

700 ريال سعودى 8,916.18 جنيه مصري

 

1000 ريال سعودى 12,737.4 جنيه مصري.

 

سعر ريال سعودى فى البنك الأهلي المصري بـ جنيه مصري

 

1 ريال سعودى 12.73 جنيه مصري

 

5 ريال سعودى 63.67 جنيه مصري

 

10 ريال سعودى 127.34 جنيه مصري

 

25 ريال سعودى 318.35 جنيه مصري

 

50 ريال سعودى 636.7 جنيه مصري

 

100 ريال سعودى 1,273.4 جنيه مصري

 

150 ريال سعودى 1,910.1 جنيه مصري

 

200 ريال سعودى 2,546.8 جنيه مصري

 

250 ريال سعودى 3,183.5 جنيه مصري

 

300 ريال سعودى 3,820.2 جنيه مصري

 

500 ريال سعودى 6,367 جنيه مصري

 

700 ريال سعودى 8,913.8 جنيه مصري

 

1000 ريال سعودى 12,734 جنيه مصري.

 

سعر الريال السعودي فى مصرف ابو ظبى بـ جنيه مصري

1 ريال سعودى 12.76 جنيه مصري

 

5 ريال سعودى 63.8 جنيه مصري

 

10 ريال سعودى 127.59 جنيه مصري

 

25 ريال سعودى 318.98 جنيه مصري

 

50 ريال سعودى 637.97 جنيه مصري

 

100 ريال سعودى 1,275.93 جنيه مصري

 

150 ريال سعودى 1,913.9 جنيه مصري

 

200 ريال سعودى 2,551.86 جنيه مصري

 

250 ريال سعودى 3,189.83 جنيه مصري

 

300 ريال سعودى 3,827.79 جنيه مصري

 

500 ريال سعودى 6,379.65 جنيه مصري

 

700 ريال سعودى 8,931.51 جنيه مصري

 

1000 ريال سعودى 12,759.3 جنيه مصري.

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