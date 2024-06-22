محافظ الغربية يتابع الشوارع المقترح رصفها بقطور وكفر الزيات

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استعدادات رصف الشوارع خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد و مقترحات الشوارع المزمع رصفها بـ 12 مركز ومدينة.

جاء ذلك بحضورعادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، الدكتور ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة قطور، والمهندس اشرف هواش مدير مديرية الاسكان .

وقام محافظ الغربية، بعقد اجتماعا ظهر اليوم، مع رؤساء مركزي قطور وكفر الزيات؛ لمتابعة استعدادات المحافظة لرصف الشوارع خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد ومناقشة الشوارع الرئيسية والطرق المحورية المقترح رصفها، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتوسعتها والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق، تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتيسيرًا لحركة المركبات والمواطنين خلال تنقلاتهم. .

ووجه المحافظ، رؤساء مركزي قطور وكفر الزيات بالبدء في اجراءات إعداد المقايسات الهندسية للشوارع المستهدفة لمراجعتها من الادارة الهندسية بالمحافظة تمهيداً للبدء في أعمال الرصف .

واستعرض المحافظ، المقترحات المقدمة لرصف الشوارع الرئيسية والطرق المحورية المزمع تنفيذها مؤكدا على ان اختيار الشوارع التي سيتم رصفها، تكون طبقاً لأولويات محددة على رأسها (الكثافة السكانية، واحتياجات السكان، والربط بين طرق أساسية ومحورية).

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في دراسة وتفقد الطرق الرئيسية بالمدن وربطها ببعضها البعض، إلى جانب إنشاء طرق جديدة، من أجل خلق محاور مرورية جديدة تساهم في تحقيق السيولة المرورية داخل المدن.