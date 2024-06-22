رئيس الوزراء العراقي يؤكد مجددًا ضرورة إنهاء مهام التحالف الدولي

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مواصلة الجهود لتعزيز قدرات العراق الجوية ضمن مرحلة إنهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد .

وقال السوداني، خلال افتتاحه مركز عمليات قيادة الدفاع الجوي الجديد، إن "الحكومة مستمرة في دعم وتعزيز قدرات القيادة والسيطرة على الأجواء العراقية، وحمايتها من الخروقات ورفع مستوى الاستجابة الآنية"، مشيدًا بـ"جهود القادة والضباط الذين اشتركوا في إتمام وتشغيل هذا المركز"، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأوضح أن " هدف الحفاظ على أمن وسيادة العراق على أرضه وأجوائه ومياهه محور رئيس ضمن مستهدفات البرنامج الحكومي في مجال الدفاع ومواجهة التحديات الأمنية، لا سيما في مرحلة ما بعد انتهاء مهام التحالف الدولي".

وشدد السوداني على "تواصل الجهود في ملاحقة جميع أشكال التهديدات الإرهابية أو الخروقات، وبناء قدرات الكشف والإنذار المبكّر خاصة في مجال الكشف المنخفض، ومع تطور مستويات وتقنيات الدفاع الجوي في الدول المجاورة والمنطقة، إلى جانب التأكيد على تطوير توظيف المتصديات من أحدث الطائرات التخصصية لمواجهة جميع احتمالات الخرق أو العدوان".