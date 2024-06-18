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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القبض على مصري في العراق أنهى حياة 4 مصريين وقطع جثثهم

الشرطة العراقية
الشرطة العراقية

ألفت الشرطة العراقية، القبض على شخص مصري، بتهمة قتل 4 مصريين آخرين وقطع جثثهم، في جريمة مروعة، بحسب بيان لوزارة الداخلية العراقية. 

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وذكرت وزارة الداخلية العراقية، على صفحتها بموقع فيسبوك، أن شرطة البصرة ألقت القبض على متهم مصري الجنسية قتل أربعة من المصريين وقطع جثثهم، وذلك بعد ورود إخبار عن وجود أجزاء جثث مقطعة لأشخاص ملقاة في مكبين للنفايات في منطقتي الطويسة ودور النفط.

وتوصلت شرطة محافظة البصرة العراقية، وبإسناد الجهد الاستخباري بالإجراءات اللازمة، ومن خلال المتابعة الميدانية والعمل الفني، إلى أدلة تخص جريمة القتل من بينها ملابس ملطخة بالدماء ومطرقة وسكين وبقايا شعر.

 

وبحسب البيان، باشرت قوات الشرطة بتوسيع دائرة عملها، وبعد جمع المعلومات ومقاطعها، تبين لها أن هناك 4 أشخاص يحملون الجنسية المصرية مفقودون بحسب ما أفادت به القنصلية المصرية في البصرة، إذ كانوا يعملون في الدور قيد الإنشاء.

وبعد التحري الدقيق والعمل الشرطوي، تم التوصل إلى الجاني والقبض عليه بعد هروبه إلى محافظة بغداد والذي تبين أنه يحمل الجنسية المصرية أيضا، وقد اعترف بقتل هؤلاء الأربعة وتقطيع أجسادهم وتوزيعها في مناطق متفرقة في مركز مدينة البصرة.

 

ودونت أقواله وتم إجراء كشف الدلالة وضبط كل ما له مساس بالجريمة.

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