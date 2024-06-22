مصر الخير تذبح 86 أضحية لتوزيعها على المستحقين بالأقصر

قامت مؤسسة مصر الخير بمحافظة الأقصر، بذبح عدد 86 رأس ماشية أضاحى داخل عدد ثلاثة مجازر وذلك تحت الاشراف الكامل من مديرية الطب البيطرى والتضامن الاجتماعى وبالشراكة مع 70 جمعية شريكة على مستوى 7 مراكز بالمحافظة.

يأتي ذلك فى إطار توجهات الدولة لرعاية الأسر المستحقة، وتحت رعاية المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر.

وتم تسليم اللحوم الطازجة لعدد 73425 نسمة بما يعادل 14688 أسرة فى 86 قرية و 379 تابع وعزبة على مستوى المحافظة، مع مراعاة معايير الجودة أثناء تداول اللحوم لحين تسليمها للمستحقين بمنازلهم من اقرب جمعية شريكة.

ومن جانبه أشاد محافظ الأقصر، بالدور الفعال لمؤسسة «مصر الخير» ومشاركتها المجتمعية المتميزة مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير على المواطنين ودعم الأسر المستحقة بقرى ومراكز المحافظة.