مقتل شخص في استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة بالبقاع الغربي شرقي لبنان

أكدت وكالة الأنباء اللبنانية، مقتل شخص في استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في منطقة الخيارة بالبقاع الغربي شرقي لبنان، وفقًا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأعاجل.

كما ذكر إعلام لبنان، أن هناك مصابين في استهداف مسيرة إسرائيلية في منطقة الخيارة بالبقاع الغربي شرقي لبنان.

وفي إطار آخر، نفت وزارة الإعلام اللبنانية، ما تم تداوله من معلومات عن سحب بعض الدول الأوروبية سفراءها من بيروت.

الأمم المتحدة: شعوب المنطقة لن تسمح بتحول لبنان إلى غزة أخرى





وفي إطار آخر، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن شعوب المنطقة لا يمكن أن تسمح بتحول لبنان إلى غزة أخرى.

إنه يشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، مضيفا أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تعمل على تهدئة الوضع ومنع التقديرات الخاطئة.

وأضاف جوتيريش في مؤتمر صحفي له اليوم الجمعة إن "خطوة متهورة واحدة أو تقدير خاطئ واحد يمكن أن يؤدي إلى كارثة تتجاوز الحدود بكثير، وبصراحة تفوق الخيال".

واستكمل: "دعونا نكون واضحين: شعوب المنطقة وشعوب العالم لا تستطيع أن تتحمل أن يصبح لبنان غزة أخرى".

وقال جوتيريش: "أشعر بأنني مضطر اليوم إلى التعبير عن قلقي البالغ حيال التصعيد بين إسرائيل وحزب الله على طول الخط الأزرق، الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان وإسرائيل إثر انسحاب الجيش الاسرائيلي في العام 2000".

وتابع: "تصعيد في التبادل المستمر للقصف. تصعيد في الخطاب العدائي لدى الجانبين كأن حربا شاملة باتت وشيكة".

وحذر جوتيريش من أن خطر اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط هو أمر فعلي ويجب تجنبه. اي خطوة غير عقلانية، أي خطأ في الحساب، قد يتسببان بكارثة تتجاوز الحدود الى حد بعيد، (كارثة) لا يمكن بصراحة تصورها.