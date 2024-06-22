السبت 22 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الخضار والفاكهة بمستهل تعاملات اليوم في الأسواق المحلية

سوق الخضار والفاكهة
سوق الخضار والفاكهة

أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت.. شهدت اسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت في الاسواق المصرية والمحلية وسوق العبور للجملة، ثباتاً، مع اخر ايام الاجازة المقررة لعيد الاضحى المبارك، وجاء متوسط سعر كيلو التفاح المحلي بحوالي 28.33 جنيه للمستهلك، وجاءت أسعار الفاكهة اليوم بالأسواق وفقًا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

 

في هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار الخضروات والفاكهة صباح اليوم السبت في الأسواق المصرية، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية بصورة لحظية بشكل يومي، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السعرية للفواكة والخضروات ولكل السلع، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت في الاسواق المحلية وسوق العبور للجملة

 

أسعار الخضروات اليوم أيضا حالة من الاستقرار

اسعار الطماطم

سجل متوسط سعر كيلو الطماطم حوالي 5.83 جنيه بالأسواق.

 

سعر البطاطس

جاء متوسط سعر كيلو البطاطس حوالي 17.5 جنيه بالأسواق.

 

سعر الليمون 

بلغ متوسط سعر كيلو الليمون البلدي بحوالي 26.67 جنيه للمستهلك.

 

سعر البامية

وصل متوسط سعر كيلو البامية بحوالي 36.67 جنيه بالأسواق

 

سعر الملوخية

سجل متوسط سعر كيلو الملوخية نحو 8.83 جنيه للمستهلك.

 

سعر الكوسة

جاء متوسط سعر كيلو الكوسة بحوالي 14 جنيها بالأسواق.

 

سعر الفلفل 

بلغ متوسط سعر كيلو الفلفل الرومي بحوالي 15 جنيه للمستهلك 

 

سعر البصل

وصل متوسط سعر كيلو البصل بحوالي 8.5 جنيه بالأسواق.

 

أسعار الفاكهة اليوم السبت

 

سعر الموز 

سجل متوسط سعر كيلو الموز البلدي بحوالي 23.33 جنيه بالأسواق.

 

سعر التفاح

جاء متوسط سعر كيلو التفاح المحلي بحوالي 28.33 جنيه للمستهلك.

 

سعر الخوخ

بلغ متوسط سعر كيلو الخوخ بحوالي 20 جنيها بالأسواق.

 

سعر البرقوق

وصل متوسط سعر كيلو البرقوق بـ36.67 جنيه للمستهلك.

 

سعر البلح

سجل متوسط سعر كيلو البلح العجوة بحوالي 35 جنيها بالأسواق.

 

سعر التفاح الجولدن

جاء متوسط سعر كيلو التفاح الجولدن بحوالي 70 جنيهًا للمستهلك.

 

سعر العنب

بلغ متوسط سعر كيلو العنب المستورد بحوالي 38.33 جنيه بالأسواق.

 

سعر الكنتالوب

وصل متوسط سعر كيلو الكنتالوب بحوالي 15.83 جنيه للمستهلك.

 

سعر المانجو

سجل متوسط سعر كيلو المانجو البلدي بنحو 49 جنيه بالأسواق.

 

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