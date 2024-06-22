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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ الغربية يتابع استعدادات رصف الشوارع بالخطة الاستثمارية

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم السبت، اجتماعا مع رؤساء حي أول وثان ومركز ومدينة طنطا؛ لمتابعة استعدادات المحافظة لرصف الشوارع خلال الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد ومناقشة الشوارع الرئيسية والطرق المحورية المقترح رصفها.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتوسعتها والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق، تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وتيسيرًا لحركة المركبات والمواطنين خلال تنقلاتهم. .

ووجه المحافظ، رؤساء حي أول وثان  ومركز ومدينة طنطا، بالبدء في اجراءات إعداد المقايسات الهندسية للشوارع المستهدفة مراجعتها من الإدارة الهندسية بالمحافظة تمهيداً للبدء في أعمال الرصف .

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع المقترحات المقدمة لرصف الشوارع الرئيسية والطرق المحورية المزمع تنفيذها مؤكدا على ان اختيار الشوارع التي سيتم رصفها، تكون طبقاً لأولويات محددة على رأسها (الكثافة السكانية، واحتياجات السكان، والربط بين طرق أساسية ومحورية).

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في دراسة وتفقد الطرق الرئيسية بالمدن وربطها ببعضها البعض، إلى جانب إنشاء طرق جديدة، من أجل خلق محاور مرورية جديدة تساهم في تحقيق السيولة المرورية داخل المدن.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينه طنطا ، الاستاذ ممدوح النجار رئيس حي اول طنطا، الاستاذ عبد العظيم الحمراوي رئيس حي ثان طنطا ، المهندس اشرف هواش مدير مديرية الاسكان ، المهندس حاتم الصواف مدير إدارة التخطيط والمتابعة

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