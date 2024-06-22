علي فرج يتأهل إلى نهائي بطولة العظماء الثمانية للإسكواش

تأهل المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة، للدور النهائي من بطولة العظماء الثمانية PSA World Tour Finals 2023-2024 للإسكواش.

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ويواصل "فرج" مسيرة تقديم أداء قوي بكبرى البطولات المحلية والدولية، حيث

صعد بطل العالم وأندية وادي دجلة، لنهائي بطولة PSA العالمية للإسكواش، وذلك بعد تغلبه على بول كول بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-10) (11-6).

وانطلقت بطولة العظماء الثمانية PSA World Tour Finals 2023-2024 للإسكواش، يوم 18 يونيو وتختتم يوم 22 من الشهر ذاته بقيمة جوائز مالية تصل إلى 224.5 ألف دولار.