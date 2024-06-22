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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

علي فرج يتأهل إلى نهائي بطولة العظماء الثمانية للإسكواش

على فرج
على فرج

تأهل المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة، للدور النهائي من بطولة العظماء الثمانية PSA World Tour Finals 2023-2024 للإسكواش.

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ويواصل "فرج" مسيرة تقديم أداء قوي بكبرى البطولات المحلية والدولية، حيث
صعد بطل العالم وأندية وادي دجلة، لنهائي بطولة PSA العالمية للإسكواش، وذلك بعد تغلبه على بول كول بنتيجة (2-0) بواقع نقاط (11-10) (11-6).

وانطلقت بطولة العظماء الثمانية PSA World Tour Finals 2023-2024 للإسكواش، يوم 18 يونيو وتختتم يوم 22 من الشهر ذاته بقيمة جوائز مالية تصل إلى 224.5 ألف دولار.

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