السبت 22 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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لبنان تنفي سحب بعض الدول الأوروبية سفراءها من بيروت

لبنان
لبنان

 نفت وزارة الإعلام اللبنانية ما تم تداوله من معلومات عن سحب بعض الدول الأوروبية سفراءها من بيروت، وفقًا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

 

 

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خبير: جيش إسرائيل في أضعف الحالات.. وشن حرب على لبنان سيزيد المعاناة

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الأمم المتحدة: شعوب المنطقة لن تسمح بتحول لبنان إلى غزة أخرى

 

 

الأمم المتحدة: شعوب المنطقة لن تسمح بتحول لبنان إلى غزة أخرى:


 

 في إطار آخر، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن شعوب المنطقة لا يمكن أن تسمح بتحول لبنان إلى غزة أخرى.

 

  إنه يشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، مضيفًا أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تعمل على تهدئة الوضع ومنع التقديرات الخاطئة.

 

 

وأضاف جوتيريش في مؤتمر صحفي له اليوم الجمعة إن "خطوة متهورة واحدة أو تقدير خاطئ واحد يمكن أن يؤدي إلى كارثة تتجاوز الحدود بكثير، وبصراحة تفوق الخيال".

 

واستكمل: "دعونا نكون واضحين: شعوب المنطقة وشعوب العالم لا تستطيع أن تتحمل أن يصبح لبنان غزة أخرى".

 

وقال جوتيريش: "أشعر بأنني مضطر اليوم إلى التعبير عن قلقي البالغ حيال التصعيد بين إسرائيل وحزب الله على طول الخط الأزرق، الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان وإسرائيل إثر انسحاب الجيش الاسرائيلي في العام 2000".

 

وتابع: "تصعيد في التبادل المستمر للقصف، تصعيد في الخطاب العدائي لدى الجانبين كأن حربا شاملة باتت وشيكة".

 

 وحذر جوتيريش من أن خطر اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط هو أمر فعلي ويجب تجنبه. اي خطوة غير عقلانية، أي خطأ في الحساب، قد يتسببان بكارثة تتجاوز الحدود إلى حد بعيد، (كارثة) لا يمكن بصراحة تصورها.

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