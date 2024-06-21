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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير: جيش إسرائيل في أضعف الحالات.. وشن حرب على لبنان سيزيد المعاناة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

أكد الدكتور علي الأعور، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن التصريحات التي صدرت عن رئاسة الأركان وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وحتى رئيس الوزراء نتنياهو شخصيًا، قد تمت منذ تسعة أشهر، وأن التصريحات بدأت مع يوآف جالانت الذي قال إنه سيعيد لبنان إلى العصر الحجري وما شابه ذلك.

وأشار الأعور، خلال مداخلته اليوم عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الجيش الإسرائيلي يعاني الآن من حالة معنوية سيئة جدًا بعد تسعة أشهر من الحرب في قطاع غزة. وأكد أن إسرائيل لا تستطيع شن حرب طالما أن جبهة غزة مفتوحة، نظرًا لنقص الموارد البشرية والجنود الإسرائيليين.

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وأوضح الأعور أن الجيش الإسرائيلي يعترف بأنه غير قادر على رصد تحركات حزب الله التي وصلت إلى مناطق حساسة في إسرائيل، مثل حيفا وما حولها، مؤكدًا أن هذه التحركات أثارت قلقًا كبيرًا في الشارع الإسرائيلي وداخل رؤساء الأجهزة الأمنية.

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