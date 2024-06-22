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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

موسكو: سنرد بالشكل المناسب على قرار إغلاق مراكز التأشيرة الروسية بأمريكا

المتحدثة باسم الخارجية
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، إن موسكو سترد بالشكل المناسب على قرار السلطات الأمريكية بإغلاق مراكز التأشيرة التابعة للسفارة الروسية في الولايات المتحدة.

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وأضافت زاخارفا حسبما أفاد موقع "روسيا اليوم "أنه إذا تم تنفيذ مثل هذه الإجراءات، فإن الجانب الروسي سيرد بالشكل المناسب".

وأعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف في وقت سابق اليوم، أن الجانب الأمريكي قرر إغلاق فروع مركز التأشيرات الروسي في واشنطن ونيويورك، مشيرا إلى أن واشنطن لم توضح أسباب قرارها .

وأكد أن السفارة الروسية ستبذل قصارى جهدها لتزويد مواطنيها ومراجعيها بالخدمات القانونية والقنصلية اللازمة.

 

موسكو تبدأ محاكمة أميركية-روسية

بدأت،أول امس الخميس بمدينة يكاترينبورغ الروسية، محاكمة امرأة تحمل الجنسيتين الأميركية والروسية، بتهمة التبرع بحوالى 50 دولارا لجمعية خيرية موالية لأوكرانيا، حسب ما أفادت محكمة محلية.

 

وأوقفت الشرطة كسينيا كاريلينا (32 عاما) وهي راقصة باليه تعيش وتعمل في لوس أنجلوس، في يكاترينبورغ في أواخر يناير أثناء رحلة لزيارة عائلتها في روسيا.

 

ويتهمها ممثلو الادعاء بـ "تحويل أموال إلى منظمة أوكرانية استخدمتها القوات المسلحة الأوكرانية في ما بعد لشراء أدوية تكتيكية ومعدات وأسلحة وذخيرة".

 

وذكرت وسائل إعلام أميركية أنها تبرعت بحوالى 50 دولارا لجمعية خيرية أوكرانية مقرها في نيويورك في فبراير 2022، بعيد شن روسيا هجومها العسكري.

 

وتواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما إذا أدينت.

 

وعقدت المحاكمة خلف أبواب مغلقة جريا على العادة في محاكمات الخيانة. وتم تحديد جلسة مقبلة في السابع من أغسطس.

 

وتتهم واشنطن التي تدعم كييف في مواجهة الجيش الروسي منذ عامين، موسكو بأنها تسعى إلى مبادلة الموقوفين الأميركيين بروس مسجونين في الولايات المتحدة.

 

ومن بين المواطنين الأميركيين الآخرين الموقوفين في روسيا، الصحافيان إيفان غيرشكوفيتش وألسو كورماشيفا، بالإضافة إلى الجندي السابق في البحرية الأميركية بول ويلان.

 

والأربعاء، قضت محكمة في أقصى شرق روسيا بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر على جندي أميركي بعد إدانته بالتهديد بقتل صديقته وسرقتها.

 

 

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