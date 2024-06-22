أبو الغيط يرحب باعتراف أرمينيا بالدولة الفلسطينية

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بإعلان أرمينيا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، مؤكدا أنه قرار شجاع يعكس وقوف هذه الدولة الصديقة في الجانب الصحيح من التاريخ.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة جمال رشدي، في بيان، إن توسع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، يعكس اقتناعا متزايدا لدى المجتمع الدولي باستحالة استمرار الاحتلال، وضرورة تطبيق حل الدولتين، معتبرا أن الاعتراف يمثل خطوة مهمة نحو تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.

ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة العربية مناشدته لكافة الدول التي لم تقدم على هذه الخطوة بعد، باتخاذ القرار السليم أخلاقيا والصحيح قانونيا وسياسيا بالاعتراف بدولة فلسطين في أقرب الآجال، باعتبار ذلك يمثل مظهرا من مظاهر تجسيد حل الدولتين، وإسهاما حقيقيا في تحقيق السلام وإنهاء الاحتلال.

استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في البيرة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم السبت، استشهاد الطفل محمد مراد أحمد حوشية (12 عاما)، متأثرا بجروح حرجة، أصيب بها، قبل نحو أسبوع في رام الله.

وكان الطفل حوشيه وهو من بلدة قطنة شمال غرب القدس، قد أصيب بجروح حرجة، في الرابع عشر من الشهر الجاري، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة البيرة.

ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 550 شهيدا، بينهم 135 طفلا.

مركز سلمان للإغاثة يؤكد مساندة السعودية قيادة وشعبا للأشقاء في فلسطين

أكد المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور سامر الجطيلي مساندة السعودية قيادة وشعبا للأشقاء في فلسطين، مشيرا إلى أن المركز قدم مساعدات إنسانية وإغاثية للشعب الفلسطيني تقدر بحوالي 369 مليون دولار .

وقال الجطيلي في مقابلة خاصة مع قناة الإخبارية السعودية اليوم السبت إن "السعودية تحتل منذ أكثر من 30 عاما الريادة في العمل الإنساني والإغاثي لشعوب العالم أجمع، حيث تجاوزت تكلفة المساعدات الإنسانية 129 مليار دولار استفادت منها 169 دولة حول العالم".

وأشار المسؤول السعودي إلى أهمية مبادرة الملك سلمان بن عبدالعزيز التي بموجبها تم إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة في 13 مايو 2015 في تعزيز ورفع كفاءة العمل الإنساني من خلال تنظيم وتوحيد كافة الشؤون والأعمال الإنسانية والإغاثية الخارجية للمملكة تحت مظلة المركز حتى يتولى مسؤولية توثيق تلك الأعمال في المنصات الأممية والدولية ذات العلاقة، وأن يكون هو الجهة الوحيدة المخولة بتسلم أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية سواء كان مصدرها حكوميا وأهليا لضمان إيصالها إلى الفئات الأكثر ضعفا واحتياجا حول العالم.