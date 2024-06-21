أبو الغيط يؤكد ضرورة تنسيق الجهود الدولية بشكل وثيق لإنقاذ السودان

خلال مشاركته في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي

شارك أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في افتتاح أعمال قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي المخصصة لمناقشة تطورات الوضع في السودان عبر الزووم والمنعقدة الجمعة ٢١/٦/٢٠٢٤، برئاسة الرئيس موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا رئيس الدورة الحالية لمجلس السلم والأمن الأفريقي.

أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

شارك في الاجتماع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والسكرتير التنفيذي للإيجاد وممثل السكرتير العام للأمم المتحدة.

وأكد الأمين العام خلال كلمته، ضرورة تضافر الجهود الدولية الجماعية لإنقاذ الدولة السودانية ومنع انهيارها، مشيراً إلى ما حذرت إليه الجامعة العربية منذ اليوم الأول من اندلاع الصراع حول بعثرة الجهود الدولية والإقليمية والبطء في تنفيذها نتيجة عدم التنسيق، مما يسهم في تدهور الأوضاع الميدانية والإنسانية نتيجة استمرار المواجهات العسكرية.

وأشار الأمين العام من جهة أخرى إلى ضرورة تنفيذ تفاهمات منبر جدة والعودة إلى المسار السلمي لحل الأزمة السودانية، وإطلاق حوار سوداني بقيادة سودانية. كما شدد الأمين العام على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٦ بتاريخ ١٣ يونيو الجاري والذي طالب قوات الدعم السريع بإنهاء حصار الفاشر والوقف الفوري للقتال وتهدئة التصعيد في ولاية شمال دارفور وما حولها.