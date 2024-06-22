الثوم بـ 70 جنيهًا.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت بأسواق الفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم، اليوم السبت الموافق 22 يونيو، إستقرار في الأسعار وتوافر المعروض بكافة الأسواق الرئيسية والسويقات بقرى ومراكز المحافظة.

وكانت الأسواق الرئيسية قد شهدت إرتفاعا طفيفا بأسعار بعض الأنواع، مساء أمس الجمعة بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة بالجملة، وعدد من الأسواق والسويقات.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق السبت العمومي بمدينة سنورس، وسوق السبت الأسبوعي بعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، والتي شهدت توافر المعروض من الفاكهة والخضروات بكافة أنواعها، نظرا لتوافر كافة الأصناف بالمناطق الزراعية المحيطة بالأسواق والقريبة منها، والتي تساعد في توفير عوامل نقل الخضروات والفاكهة إلى الأسواق.

وشهدت الأسعار في أسواق الخضروات إنخفاضا في بعض الأصناف، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 20 جنيها، والطماطم 8 جنيهات، وكيلو الليمون 25 جنيها، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر 10 جنيهات، و12 جنيهات للخيار، و25 جنيها للفلفل الألوان، و25 جنيها لورق العنب، و20 جنيها للكوسة، و13جنيها للباذنجان الأسود و17 جنيها للباذنجان الأبيض، و12 جنيها لكيلو الفلفل الأخضر و25 جنيها للفلفل الأحمر، و17 جنيها للفلفل الرومي و7 جنيهات للجزر، و40 جنيها لكيلو البامية، و7 جنيهات لكيلو الملوخية، وربطة الشبت والبقدونس والبصل الأخضر بمبلغ جنيهان، وتراوحت أسعار الكرنب من 10 إلى 15 جنيها حسب الحجم، والكرنب الأحمر 7 جنيهات، والكابوتشا والخس 3 جنيهات، بينما ارتفع سعر كيلو الثوم ليسجل مبلغ 70 جنيها.

انخفاض طفيف بأسعار الفاكهة في الأسواق بالفيوم

وفي أسواق الفاكهة شهدت الأسواق إنخفاضا طفيفا في الأسعار، حيث تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه من 10 إلى 15 جنيها، وكيلو العنب ب35 جنيها، وكيلو الخوخ ب30 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو الموز 15 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو التفاح البلدي ب35 جنيها والتفاح الأحمر والأصفر مبلغ 45 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 65 جنيها، و20 جنيها للتين الرمادي والرمان والفراولة، و20 جنيها لكيلو الجوافة، و20 جنيها لكيلو الكنتالوب، وتراوحت أسعار البطيخ من 25 إلى 60 جنيها للبطيخة الواحدة حسب الحجم.