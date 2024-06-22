وزير الشباب يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لبيوت الشباب

التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بستيفان كورمان، رئيس الاتحاد الدولي لبيوت الشباب، وبحضور منصف بن منصور، رئيس الاتحاد العربي لبيوت الشباب، وأشرف عثمان، الأمين العام للاتحاد العربي ورئيس الجمعية المصرية لبيوت الشباب، على هامش استضافة مصر للقاء العربي الاسيوي لقادة بيوت الشباب.

تقدم وزير الشباب والرياضة بالترحيب بستيفان كورمان، رئيس الاتحاد الدولي لبيوت الشباب، في مصر، مشيراً إلى التعاون والتكامل بين مصر والاتحاد الدولي في العديد من المجالات.

كما أكد صبحي على ان الدولة المصرية قامت بجهد كبير في تطوير بيوت الشباب في مصر لما لها من أهمية كبيرة للشباب، وما تقدمه من خدمات للشباب من مختلف الجنسيات، حيث تسعي وزارة الشباب والرياضة من خلال دعمها لبيوت الشباب في تعزيز السياحة الشبابية والتبادل الثقافي بين مختلف الدول

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى إنه تم الإتفاق مع الإتحاد الدولي لبيوت الشباب على إنشاء مركز "إعلام وتدريب"، حيث سيتم انشاء مركزين في القاهرة واخر في كازابلانكا، لتكون منبرا للشباب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكداً ان مصر لديها العديد من القدرات على نشر ثقافة بيوت الشباب وانتشارها في العالم اجمع، والخدمات التي يتم تقديمها.

كما تقدم الدكتور أشرف صبحي، رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب، بالتهنئة للسيد منصف بن منصور، رئيس الاتحاد العربي لبيوت الشباب، بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الاتحاد العربي.

فيما تقدم ستيفان كورمان، رئيس الاتحاد الدولي لبيوت الشباب، بالشكر الجزيل لوزير الشباب والرياضة على الترحيب به في مصر، مشيرا الى ان عملية التطوير التي شهدتها بيوت الشباب في مصر احدثت طفرة في بيوت الشباب والرؤية المختلف التي توليها وزارة الشباب والرياضة لبيوت الشباب والبرامج والخدمات التي تقدمها.