الكيلو ب86 جنيها.. إنخفاض أسعار الدواجن البيضاء بالفيوم

شهدت محلات بيع الدواجن واللحوم بمحافظة الفيوم اليوم السبت الموافق 22 يونيو، إنخفاضا ملحوظا في أسعار الدواجن بأنواعها بمحلات بيع الطيور واستقرار أسعار اللحوم الحمراء.

وكانت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة قد شهدت إنخفاضا طفيفا في الأسعار صباح اليوم السبت بعد وصول سعر التنفيذ إلى 80 جنيها للكيلو الواحد.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء من 330 إلى 370 جنيها للبتلو، وشهدت محلات الجزارة ركودا ملحوظا وهو ما يحدث سنويا خلال الفترة التي تلي عيد الأضحى المبارك.

إنخفاض أسعار الدواجن وكيلو البانيه ب185 جنيها في الفيوم

وسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء مبلغ 86 جنيها للمستهلك، وذلك بفرق 6 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، والساسو 102 جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 110 جنيها، وسجل كيلو الرومي 115 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 110 جنيها والبط المولار بمبلغ 90 جنيها والبط البيور والفرنساوي 80 جنيها، بينما وصل سعر البانيه الى 185 جنيها، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 115 جنيها وبدون العظم بمبلغ 125 جنيها وأوراك بالعظم بمبلغ 95 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 100 جنيها والهياكل 42 جنيها والأجنحة 47 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 130 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب100 جنيها، بينما سجل سعر كرتونة البيض 135جنيها.

وأفاد تجار الدواجن أن العرض والطلب يتحكمان في الأسعار بسبب مدة دورة تربية الدواجن التى لا تتخطى أربعين يوما، وهو ما يجعل سوق الدواجن يتأثر بأسعار الأعلاف بشكل سريع إنخفاضا وارتفاعا، كما اختلفت الأسعار من منطقة إلى أخرى، بسبب تكاليف النقل ووجود مزارع تربية الدواجن في مناطق دون غيرها، كما شهدت محلات بيع الدواجن إحجام العديد من المستهلكين عن الشراء أو تقليص حاجاتهم من الطيور، وهو ما يحدث دائما خلال أيام عيد الأضحى المبارك والفترة التي تليها، مما تسبب في زيادة المعروض عن الطلب ومن ثم انخفاض الأسعار، موضحين أن الأسعار خلال هذه الفترة كان يجب أن تكون منخفضة عن ذلك لعدة أسباب ومنها دخول فصل الصيف وامتحانات المدارس وفترة عيد الأضحى بالإضافة إلى انخفاض أسعار الأعلاف.

وكانت أسعار الأعلاف قد شهدت إنخفاضا ملحوظا خلال الفترة الماضية، وهو ما كان له تأثيرا واضحا في إنخفاض أسعار الدواجن، وكذلك أسعار اللحوم الحمراء التي انخفضت مع إنخفاض أسعار الأعلاف، وبعد إنخفاض أسعار اللحوم القائم في أسواق الماشية التي تراوحت بين 170، 175 جنيها للكيلو.