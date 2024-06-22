متطوعو الهلال الأحمر يدعمون الأطفال مرضى السرطان بالألعاب والهدايا فى الأقصر

نظم أعضاء ومتطوعون بجمعية الهلال الأحمر المصري فرع الاقصر، زيارة داعمة لمرضى مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان للمشاركة بدورهم المجتمعي في توعية المرضى خلال رابع يوم عيد الأضحى المبارك، ورسم حالة من البهجة والسعادة داخل أروقة المستشفى لإسعاد كافة المرضى ورفع الروح المعنوية وتقديم الدعم النفسي لهم.



وزار متطوعو الهلال المرضى وغرف الإقامة والأقسام المختلفة، وقدموا الهدايا والألعاب للأطفال محاربي السرطان، كما قدم ا الدعم النفسي للمرضى وذويهم من خلال التواصل معهم، مؤكدين أن أبنائهم الصغار هم أبطال حقيقيون قادرون على التغلب على هذا المرض.

كما نظم فريق وأعضاء الهلال الأحمر فرع الأقصر، يوم ترفيهي تضمنت البلياتشو ورسومات كرتونية، واغانى للأطفال وندوات بهدف توعية المرضى الصغار وذويهم بالمرض، وكيفية التعامل في حالات الطوارئ التي تستدعي تقديم الإسعافات الأولية للمريض.

وأثنى محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان على نشاط الهلال الأحمر بالأقصر وزيارته الداعمة، مؤكدًا أن له دورا رائدًا بمختلف المجالات بالمجتمع، موجهًا شكره لهم لما قدموه من دعم معنوي هام للمرضى، يساعدهم في التحفيف عن آلامهم فضلًا عن النشاط التوعوي الذي قدموه خلال زيارتهم للمستشفى.