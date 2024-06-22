طلاب الثانوية العامة في غزة محرومون من أداء الامتحانات (شاهد)

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنَّه في هذا التوقيت من كل عام اعتاد أبناء غزة من الطلاب في المرحلة الثانوية على أداء امتحانات الثانوية العامة، ويبلغ عددهم 89 ألف طالب وطالبة من أبناء فلسطين.

39 ألف طالب من أبناء غزة حرموا من أداء الامتحانات هذا العام

وتابع مراسل القناة في تغطية خاصة من «خان يونس»: «39 ألف طالب من أبناء غزة حرموا من أداء الامتحانات هذا العام بسبب الحرب الدائرة في القطاع والعدوان الإسرائيلي المتواصل، وبحسب تقديرات وزارة التربية والتعليم فإن هناك 430 طالب بمرحلة الثانوية العام استشهدوا بفعل الغارات والاعتداءات الإسرائيلية».

أداء الامتحانات النهائية بمرحلة الثانوية العامة

وأكد أنَّ هذه هي المرة الأولى منذ عام 1948 التي يحرم فيها الطلاب من قطاع غزة من أداء الامتحانات النهائية بمرحلة الثانوية العامة، لافتاً إلى استمرار قصف المدافع على قطاع غزة فقد سمع منذ الصباح الباكر اليوم دوي انفجارات قصف مدفعي متركز في وسط وغرب مدينة رفح الفلسطينية.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن سابقًا، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".

وكان اللواء سيد الجابري الخبير الاستراتيجي ورئيس حزب المصري، قال إن الطرف الثاني في حرب غزة هو شعب قُهر وطُرد من أرضه ومُحتل منذ 75 عامًا، ولديه رغبة أكيدة في التحرر.

وأضاف "الجابري" خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "الشاهد" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كل القرارات التي صدرت لصالح القضية الفلسطينية الطرف الآخر لا يحترمها".

وتابع: "لكي تتحرر الشعب تحتاج أن تدفع الثمن لأن مفيش حاجة هتتحرر ببلاش، في المنطقة العربية لدينا تجربة الجزائر التي ممكن أن يقتضي بها شعوب أخرى".

