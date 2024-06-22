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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ الفيوم يترأس غرفة العمليات المركزية لامتحانات الثانوية العامة

محافظ الفيوم يتابع
محافظ الفيوم يتابع امتحانات الثانوية العامة

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، لمتابعة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، والاطمئنان على سير الامتحانات بمختلف اللجان، كما تواصل عبر الفيديو كونفرانس مع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وطمأنه على انتظام العمل باللجان وعدم تلقي أي شكاوى حتى الآن. 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة ريحاب عريق وكيل المديرية. 

اطمأن محافظ الفيوم، على انتظام العمل بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لآداء الامتحانات في سهولة ويسر، كما اطمأن على تجهيز الاستراحات لمراقيي وملاحظي الثانوية العامة المغتربين، وتوفير سبل الإعاشة اللازمة لهم بالتنسيق مع مديرية التموين. 

التواصل مع وزير التعليم

وتواصل المحافظ، عبر الفيديو كونفرانس، مع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وطمأنه على انتظام سير الامتحانات وهدوء الأجواء بمختلف لجان الامتحانات، وأن غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لم تتلق أي شكاوى أو ملاحظات بشأن الامتحانات حتى الآن، مضيفاً أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة، لمتابعة سير الامتحانات بمختلف لجان امتحانات الثانوية العامة بشتى الإدارات التعليمية، مشدداً على مسئولي التربية والتعليم بسرعة الرد على أي شكاوى والتدخل الفوري لتذليل كافة العقبات، وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لآداء الامتحانات في سهولة ويسر. 

كما شدد المحافظ، على ضرورة توفير التهوية والإنارة اللازمة بجميع لجان الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين بامتحانات الثانوية العامة، من مراقبي اللجان والملاحظين والعمال وغيرهم، موجهاً بتنظيم عملية خروج ودخول الطلاب إلى لجان الامتحان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم، كما وجه مسئولي المرور، بتيسير الحركة المرورية أمام اللجان، لتوفير الهدوء اللازم للطلاب لآداء الامتحانات. 

من جانبها، أوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2024/ 2023، بلغ 18 ألف و252 طالب وطالبة، بالإضافة إلى عدد 22 طالب دمج، و13 طالب لمدارس النور للمكفوفين، موزعين بواقع 4137 طالب وطالبة بالقسم الأدبى، و12668 طالب وطالبة علمي علوم، و1447 طالب وطالبة علمي رياضة، يؤدون الامتحانات في 40 لجنة على مستوى المحافظة، منها لجنة لطلاب وطالبات مدارس النور للمكفوفين، كما تم تجهيز 7 لجان احتياطية للطوارئ بواقع لجنة بكل إدارة تعليمية، لافتة إلى أنه تم تجهيز عدد 18 استراحة لمراقبي وملاحظي الثانوية العامة، منها 10 استراحات للرجال و8 استراحات للسيدات.

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