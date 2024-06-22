المنظمات الأهلية: مخطط الاحتلال تدمير أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي ماضي في مخططته وما يحدث في قطاع غزة ليس ببعيد عن الضفة الغربية والقدس، موضحًا أن الهدف واضح تمامًا وهو إنهاء المشروع الوطني الفلسطيني وإنهاء أي تفكير فلسطيني في مشروع دولة فلسطينية.

زيادة سيطرة الاحتلال والتضييق على المواطنين الفلسطينيين

وشدد «الشوا»، خلال لقائه مع الإعلامي محمد عبيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أنه في ظل عدد من الاعترافات من الدول بالدولة الفلسطينية وسيادتها على أرضها يرى الاحتلال فرصة للإنقضاض على الضفة الغربية من خلال إنهاء وجود السلطة الوطنية الفلسطينية والعمل على توسيع المستوطنات وزيادة سيطرة الاحتلال والتضييق على المواطنين الفلسطينيين، منوهًا بأن ما يحدث في قطاع غزة من كارثة إنسانية وما يحدث في الضفة الغربية ايضًا شاهد بأن الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط أي موقف يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية وتدمير أي فرصة.

ما يحدث في قطاع غزة والضفة شواهد للمجتمع الدولي لكي يعمل في اتجاه وقف هذه المخططات

وأشار إلى أن ما يحدث في قطاع غزة والضفة شواهد للمجتمع الدولي لكي يعمل في اتجاه وقف هذه المخططات وإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الضفة الغربية وقطاع غزة، موضحًا أن عملية الاعتقالات والتضييق ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين لم تتوقف ومستمرة، والاحتلال يعمل على إضعاف السلطة الفلسطينية وهو ما يدفع أن ما يحدث الآن هو مخطط إسرائيل، وحكومة اليمين تستغل الوقت الحالي لتطبيق مخططاتها.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن سابقًا، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".