لرفع روحهم المعنوية.. مدرسي الثانوية العامة يتوافدون أمام اللجان لدعم وتشجيع الطلاب

“لرفع روحهم المعنوية” مدرسي مادة اللغة العربية وبعض المواد الأخري، يتوافدون بلجان مدرسة محمد عيسي إحدي لجان الثانوية العامة بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بغرض الشد من أزر الطلاب قبيل دخولهم الامتحانات.

رفع روحهم المعنوية

من جانبه صرح وليد تميم، مدرس مادة الجغرافيا، عن حرصهم الدائم للوقوف بجوار الطلاب أثناء تأدية الامتحانات، بغرض رفع من روحهم المعنوية وتقديم الدعم والمساندة من خلال المراجعة واستخدام بعض العبارات التشجيعية، مؤكدًا أن الطالب عادة ما يكون متوترا قبل دخول الامتحانات، فيجب أن نكون خلفهم لكى يطمئن مع بداية الامتحان.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، السبت، 22 يونيو، بأداء الطلاب امتحان اللغة العربية، وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا.

وهم موزعون على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.