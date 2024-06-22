قراءة القرآن والدعاء مظاهر تسيطر على أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة

حرصت أمهات طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة المنيا ، على مرافقة أبنائه ، اليوم السبت ، إلى اللجان الإمتحانية والإنتظار أمامها وقراءة القرآن ، حتى خروجهم بعد أداء امتحان مادة اللغة العربية ، كأول مادة تضاف إلى مجموع امتحانات الثانوية العامة ، في ظل أجواء مشحونة بالتوتر والترقب، حيث تجمع أمهات طلاب الثانوية العامة أمام المدارس، كنوع من الدعم النفسي والمساندة والتشجيع لأبنائهن في امتحانات نهاية العام الدراسي.

وتوافد طلاب وطالبات الثانوية العامة ، صباح اليوم السبت، على اللجان الإمتحانية ، لأداء أول امتحانات المواد الدراسية الأساسية ، في مادة اللغة العربية ، إذ انطلقت لجنة الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا ، وتستمر لمدة ثلاث ساعات ، فى 100 لجنة رئيسية حيث يؤدى 37 ألف و 432 طالباً وطالبة .

وأعلن حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا رفع درجة الاستعداد القصوى؛ استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، بمختلف الإدارات التعليمية بالتنسيق بين كل الجهات والأجهزة المعنية، وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وشدد حمدي، على التنسيق التام بين المديرية وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمراكز المختلفة، لتأمين كافة اللجان الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الإمتحانات بسهولة ويسر، ووفقًا لجدول الامتحانات، يؤدى الطلاب اليوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية ، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية ، والتاريخ للشعبة الأدبية ، والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى.

ويؤدي الطلاب يوم السبت 6 يوليو الكيمياء ، والجغرافيا ، والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا ، والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر ، والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة ، وعلم النفس والإجتماع للشعبة الأدبية ، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.